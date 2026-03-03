onedio
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu Binasını Vurdu: Binadan Dumanlar Yükseliyor

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 23:33

İran, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları sonrasında Körfez ülkelerini vurmaya başlamıştı. Bu akşam saatlerinde yeni bir saldırı dalgası başlatan İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu vurdu. Sosyal medyadaki görüntülerde konsolosluk binasından siyah dumanların yükseldiği görüldü.

İran, Körfez ülkelerini neden vuruyor?

Hafta sonu başlayan savaşta İran, Körfez ülkeleri Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’deki ABD üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlemeye başladı.

Hürmüz Boğazı’nı da kapatan İran, saldırılarla ekonomik dengeleri sarsmaya çalışıyor. Körfez ülkelerine yapılan saldırılar sonrasında petrol fiyatları yükseldi, Avrupa’da LPG fiyatlarına zam geldi.

