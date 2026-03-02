Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça hareketli ve belirleyici bir gün olacak. Başak burcundaki tam Ay tutulması, geleceğe dair hedeflerini adeta büyük bir süzgeçten geçiriyor. Tutulma ile her şeyin ortaya çıkması; kariyerinde sana destek verdiğini düşündüğün bir kişinin aslında seni engellediğini anlamana yol açabilir. İşte bu tesadüf sayesinde rekabette öne geçebilirsin. Seni geride bırakmak isteyen iş arkadaşlarına fırsat dahi vereceğini sanmıyoruz üstelik. Çünkü etrafında dönen tüm bu oyunları rağmen istediğini almaya karar vereceksin.

Tabii bu kararlılık, dikkat ve istikrar seni kolektif işlerde gerçek bir lidere dönüştürecek. Eğer zirve ise istediğin beklememeli, zaman ve nakit kaybetmemelisin. Kariyerinde başarıya ulaşmak için sadece seninle aynı vizyonu paylaşan kişilerle iş birliği yapmalı, ekip projelerinde kontrolü tamamen eline almalı ve detayları kimseye bırakmamalısın. Hadi, git ve hak ettiğini al!

Bugün bir arkadaşının sana karşı hissettiği gizli ilgiyi fark edebilirsin. Ya da partnerinle birlikte olduğun sosyal bir ortamda, farklı insanların ilgisi ile karşılaşabilirsin. İşte bu kıskançlık duygusunu tetikleyebilir ve partnerinin sana karşı düşkünlüğünü artırabilir. Galiba bu durum, kaybetme korkusuna dönüşebilir. Tutulma sırasında yıldız gibi parlayacağın kesin, bakalım partnerin senin tek aşkın olmak için neler yapacak bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…