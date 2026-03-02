onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Mart Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
3 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Mart Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça hareketli ve belirleyici bir gün olacak. Başak burcundaki tam Ay tutulması, geleceğe dair hedeflerini adeta büyük bir süzgeçten geçiriyor. Tutulma ile her şeyin ortaya çıkması; kariyerinde sana destek verdiğini düşündüğün bir kişinin aslında seni engellediğini anlamana yol açabilir. İşte bu tesadüf sayesinde rekabette öne geçebilirsin. Seni geride bırakmak isteyen iş arkadaşlarına fırsat dahi vereceğini sanmıyoruz üstelik. Çünkü etrafında dönen tüm bu oyunları rağmen istediğini almaya karar vereceksin. 

Tabii bu kararlılık, dikkat ve istikrar seni kolektif işlerde gerçek bir lidere dönüştürecek. Eğer zirve ise istediğin beklememeli, zaman ve nakit kaybetmemelisin. Kariyerinde başarıya ulaşmak için sadece seninle aynı vizyonu paylaşan kişilerle iş birliği yapmalı, ekip projelerinde kontrolü tamamen eline almalı ve detayları kimseye bırakmamalısın. Hadi, git ve hak ettiğini al! 

Bugün bir arkadaşının sana karşı hissettiği gizli ilgiyi fark edebilirsin. Ya da partnerinle birlikte olduğun sosyal bir ortamda, farklı insanların ilgisi ile karşılaşabilirsin. İşte bu kıskançlık duygusunu tetikleyebilir ve partnerinin sana karşı düşkünlüğünü artırabilir. Galiba bu durum, kaybetme korkusuna dönüşebilir. Tutulma sırasında yıldız gibi parlayacağın kesin, bakalım partnerin senin tek aşkın olmak için neler yapacak bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın