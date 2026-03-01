onedio
Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’ın Sert Eleştirisine Yanıt!

Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’ın Sert Eleştirisine Yanıt!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 19:41

Masumiyet Müzesi'nde canlandırdığı Füsun'la parlayan Eylül Lize Kandemir'e Demet Akalın'ın yaptığı 'iç çamaşırı hizası' vurgulu sert gala kombini eleştirisi soruldu.

Kandemir, hanımefendiliğini bozmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Orhan Pamuk'un ikonik Masumiyet Müzesi romanının dizisi, geçtiğimiz haftalarda izleyicisiyle buluştu.

Hikayenin örgüsü, kitaptaki tüm detayların büyük bir incelikle yansıtılışı ve mükemmel oyunculuklarla günler içinde devleşen Masumiyet Müzesi, milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. 

Başrol Kemal'i canlandıran Selahattin Paşalı ayrı konuşulurken, dizinin Füsun'u Eylül Lize Kandemir'e ise resmen aşık olundu. 

Daha önce birçok projede fakat daha yan rollerde yer almış olan Eylül Lize Kandemir, yıldızını parıl parıl parlatırken dizideki Füsün'la resmen özdeşleşildi, Füsun şimdiden Türk dizi tarihindeki ikonik karakterler arasına girdi!

Belki denk gelmişsinizdir, Masumiyet Müzesi'nin galasında tuhaf bir hadise yaşanmıştı.

Galada su perisi gibi gözüken ve oldukça zarif ve nahif bir elbise tercih eden Eylül Lize Kandemir'in röportaj yapıldığı sırada sürekli yırtmacına giden eli dikkat çekmişti. 

Asıl olay yorum ise hiçbir konudan eksik kalamayan Demet Akalın'ndan gelmişti. Eylül Lize Kandemir'i 'göstermeye çalışmakla' itham eden Demet Akalın, 'Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık işte izliyoruz. İzlenecek işte açma!' çıkışında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde 100 Yıl Magazin muhabirleri tarafıdan Eylül Lize Kandemir'e Demet Akalın'ın çıkışı soruldu.

Eylül Lize Kandemir, kendisi hakkında “Neden çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun?” diyen Demet Akalın'a hanımefendilik çizgisini hiç bozmadan, seviyeyi de düşürmeden cevap verdi. 

“Olabilir… Herkesin kendi düşüncesi, çok teşekkür ederim.” dedi ve konuyu kapattı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
