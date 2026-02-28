onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Yaşamını Yitirdiğini Açıkladı

Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Yaşamını Yitirdiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 01:21

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunan İran lideri Hamaney için, 'Tarihin en kötü kişilerinden biri olan Hamaney artık hayatta değil' ifadelerini kullandı.

İranlı resmi kaynaklar henüz bunu doğrulamazken sosyal medyada İran'ı destekleyen birçok hesap Hamaney'in hayatta olduğunu iddia ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamaney'in ölümünü duyurdu, İran halkına seslendi.

Hamaney'in ölümünü duyurdu, İran halkına seslendi.

Trump, Hamaney’in “ABD istihbaratından” ve “ileri takip sistemlerinden” kaçamadığını belirterek, “İsrail ile yakın koordinasyon içinde hareket ederek, kendisi veya yanında ölen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu” dedi.

İran halkına da seslenen Trump, “Bu, İran’ın kendi ülkesini geri kazanması için tek ve en büyük fırsattır” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun “artık savaşmak istemediğini” öne süren Trump, “Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama ileride onları yalnızca ölüm bekliyor” mesajını paylaştı.

ABD ile İsrail’in operasyonlarının bir süre daha sürebileceğini vurgulayan Trump, saldırıların “gerekli olduğu müddetçe devam edeceğini” söyledi.

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm harika Amerikalılar ve Hamaney ile onun eli kanlı haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeden insan için bir adalettir.

İstihbaratımızdan ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı; İsrail ile yakın iş birliği içinde çalışılarak, ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu, İran halkı için ülkelerini geri almaları adına en büyük şanstır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ordu, diğer güvenlik ve polis güçlerinden pek çok kişinin artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık talep ettiğini duyuyoruz. Dün gece dediğim gibi: 'Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölümle karşılaşırlar!' Umuyorum ki Devrim Muhafızları ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve ülkeyi hak ettiği görkemine kavuşturmak için tek bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

Sadece Hamaney'in ölümüyle değil, ülkenin sadece bir günde büyük ölçüde yıkılmış ve hatta yerle bir edilmiş olmasıyla bu süreç yakında başlamalıdır. Ancak ağır ve nokta atışı bombardımanlar, Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada BARIŞ hedefimize ulaşmak için hafta boyunca veya ne kadar gerekiyorsa kesintisiz olarak devam edecektir!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
4
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın