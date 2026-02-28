Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Yaşamını Yitirdiğini Açıkladı

'Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm harika Amerikalılar ve Hamaney ile onun eli kanlı haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeden insan için bir adalettir.

İstihbaratımızdan ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı; İsrail ile yakın iş birliği içinde çalışılarak, ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu, İran halkı için ülkelerini geri almaları adına en büyük şanstır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ordu, diğer güvenlik ve polis güçlerinden pek çok kişinin artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık talep ettiğini duyuyoruz. Dün gece dediğim gibi: 'Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölümle karşılaşırlar!' Umuyorum ki Devrim Muhafızları ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve ülkeyi hak ettiği görkemine kavuşturmak için tek bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

Sadece Hamaney'in ölümüyle değil, ülkenin sadece bir günde büyük ölçüde yıkılmış ve hatta yerle bir edilmiş olmasıyla bu süreç yakında başlamalıdır. Ancak ağır ve nokta atışı bombardımanlar, Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada BARIŞ hedefimize ulaşmak için hafta boyunca veya ne kadar gerekiyorsa kesintisiz olarak devam edecektir!

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.'