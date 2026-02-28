Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Yaşamını Yitirdiğini Açıkladı
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunan İran lideri Hamaney için, 'Tarihin en kötü kişilerinden biri olan Hamaney artık hayatta değil' ifadelerini kullandı.
İranlı resmi kaynaklar henüz bunu doğrulamazken sosyal medyada İran'ı destekleyen birçok hesap Hamaney'in hayatta olduğunu iddia ediyor.
Hamaney'in ölümünü duyurdu, İran halkına seslendi.
Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
