Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür ile Venüs'ün dansı başlıyor ve bu iş hayatını beklenmeyen sürprizlerle renklendiriyor. Unutulmuş, bir iş ya da kredi başvurusuna bugün olumlu yanıt gelebilir. Toplantılar, konferanslar, e-posta trafiği derken yoğun bir tempoya hazır olmalısın. Ayrıca, bu yoğunluğun sana kazanç olarak döneceğini de bilmelisin.

Tam da bu noktada yeni iş arkadaşlarınla ya da ortaklarınla iletişim kurarken diplomasi ve yaratıcılığın ön planda olmalı gerektiğini unutma. Karışık görünen konuları çözmek ve fırsatları değerlendirmek için zekanı kullanmalısın. Bugün, geçmişte denediğin yöntemleri yeniden gözden geçirip güncellemek beklenmedik başarılar getirebilir sakın unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin hızlanmaya hazır olsun! Partnerinden gelecek hoş bir sürpriz, kalp ritmini değiştirebilir. Sabırlı ve açık olursan, romantik bir adım bugüne değer katacaktır. Heyecan verici bir teklif de kapıda... Belki de beklediğin o büyük aşk adımı bugün atılabilir. Bu yüzden gözlerini ve kalbini açık tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…