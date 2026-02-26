Sevgili Boğa, bugün seni biraz meşgul edecek bir durumla karşı karşıyasın. Evet, Merkür retrosunun etkisi altındasın ve bu durum finansal ve iş planlarını yeniden düzenlemene neden olabilir. Cuma günleri genelde rahatlamayı ve haftanın stresinden uzaklaşmayı tercih etsen de bugün bütçe, ödemeler ve sözleşme maddeleri gibi konular zihnini meşgul edebilir. Küçük bir detayın gözünden kaçması ve sonradan büyük bir sorun haline gelmesi ihtimaline karşı ekstra dikkatli olmalısın.

Bir diğer konu ise iş ortamında yaşanabilecek değişiklikler. Bir iş arkadaşın sözünü geri alabilir ya da fikir değiştirebilir. Bu durum seni sinirlendirmek yerine, aslında sana pazarlık yapma gücü verebilir. Retronun etkisiyle, geçmişte hak ettiğin ama alamadığın bir konu tekrar gündeme gelebilir. Belki de prim, ücret artışı ya da ödeme planı gibi konuları yeniden konuşma şansın olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise eski defterler yeniden açılabilir. Uzun zamandır konuşmadığın biri belki de seni arayabilir ya da mesaj atabilir. Bekarsan, ona yanıt vermeyi düşünebilirsin ama mevcut ilişkinde ise 'Sen bunu daha önce de yapmıştın' cümlesi gündeme gelebilir. İşte tam da bu noktada, geçmişi kavga için değil, ders çıkarmak için kullanmalısın. Eğer bunu başarabilirsen, eskinin toksik enerjisinden kurtulacak ve huzur bulacaksın.