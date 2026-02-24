Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün durağan pozisyonu, iş hayatında ortaklıklarını ve iş birliklerini mercek altına alıyor. Belki de birlikte yürüttüğünüz bir projenin sınırlarını yeniden belirleme, paylaşım oranlarını veya görev dağılımlarını tekrar gözden geçirme zamanı geldi. Bu durum, bir kriz olarak algılanmamalı; aksine, iş ilişkilerini ve dengelerini daha sağlam bir temele oturtma fırsatı olarak görülmelisin.

Öte yandan bu süreçte tek bir seçeneğe bel bağlamak yerine, B planını devreye sokmaya da hazır olmalısın. Yani iş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşı alternatifleri ve ayrılıkları göze almalısın. Bu sayede büyük bir stresten kurtulabilir, maddi ve manevi anlamda kayba uğramadan kendini güvence altına alabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise uzun süredir kaçtığın o derin ve sarsıcı yüzleşme kapına dayanıyor. İçinde biriken duyguları, nezaketle ama bir o kadar da cesurca dışa vurduğunda, partnerinle arandaki kalın duvarların kağıt gibi yırtıldığını göreceksin. Bu sınırları zorlayan, ruhunu adeta çırılçıplak bırakan dürüstlük, ilişkine yepyeni ve baş döndürücü bir boyut kazandırabilir. Ama asıl soru şu, aşkta bambaşka bir macera için kendini tamamen açacak kadar cesur musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…