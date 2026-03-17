Testo Taylan Olarak Bilinen Yayıncı Taylan Özgüç Danyıldız Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danyıldız hakkında “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video paylaşımına ilişkin olarak “sosyal deney” veya “eğlence” görüntüsü altında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı ve bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakın zedeleyebileceği paylaşımların bulunulması' nedeniyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada Başsavcılık, soruşturma kapsamında Y.H ve U.U.'nun İstanbul'da, Testo Taylan'ın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığını açıkladı.