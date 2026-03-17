Testo Taylan Olarak Bilinen Yayıncı Taylan Özgüç Danyıldız Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 13:06 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 13:36

Ünlü yayıncı Testo Taylan gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre; Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan

DETAYLAR GELECEK...

Testo Taylan rumuzlu sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danyıldız hakkında “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video paylaşımına ilişkin olarak “sosyal deney” veya “eğlence” görüntüsü altında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı ve bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakın zedeleyebileceği paylaşımların bulunulması' nedeniyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada Başsavcılık, soruşturma kapsamında Y.H ve U.U.'nun İstanbul'da, Testo Taylan'ın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
