Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararıyla Yeniden Açıldı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 00:03
24 Mayıs 2026 Tarihli ve 33263 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen kapatılmış, faaliyet izinlerine son verilmişti. Bugün yayımlanan 25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete ile İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı.

Bilgi Üniversitesi Yeniden Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs 2026 tarihinde Bilgi Üniversitesi resmen kapatılmış ve faaliyet izinlerine son verilmişti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. 

'Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kayyum yönetimindeki Bilgi Üniversitesi'nin 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de resmen kapatıldığı duyurulmuştu. 2019 yılında Can Holding bünyesine geçen üniversite, holdinge yönelik yürütülen soruşturmalar ve 121 şirkete el konulması neticesinde kayyum denetimine alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bilgi Üniversitesi'ne dair açıklamada bulundu.

'Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir.

Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir.

İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.

Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
