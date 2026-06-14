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Sabah Koşusuna Çıkan 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikini-Çorap Kombini Olay Oldu!

Sabah Koşusuna Çıkan 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikini-Çorap Kombini Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.06.2026 - 23:32
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Eda Taşpınar yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde 'Bikini izi sevmem' notuyla paylaştığı tangalı bikini pozlarıyla konuşulan ünlü isim, bu kez sabah koşusuna çıkmadan önce verdiği karelerle dikkat çekti. Bikini, çorap ve spor ayakkabı kombinini tercih eden Taşpınar, 46 yaşındaki fit görüntüsüyle de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de yaz mevsimiyle özdeşleşen isimlerden biri varsa o da hiç şüphesiz Eda Taşpınar.

Türkiye'de yaz mevsimiyle özdeşleşen isimlerden biri varsa o da hiç şüphesiz Eda Taşpınar.

Sosyetedeki hayatıyla tanınmaya başlayan, ardından yıllar içerisinde adını adeta kendi markasına dönüştüren Taşpınar, uzun zamandır magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bir dönem yalnızca cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden biri olarak anılan Eda Taşpınar, zaman içerisinde bronz teni, tatil paylaşımları, yaşam tarzı ve sosyal medya içerikleriyle bambaşka bir kimlik oluşturdu. Öyle ki bugün birçok kişi için Eda Taşpınar denince akla ilk olarak yaz, deniz, güneş ve bronzluk geliyor.

Üstelik yıllardır bu ilgiyi kaybetmiş de değil. Özel hayatıyla gündeme geldiği dönemler olduğu kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdiği dönemler de bir hayli fazla. Kimi zaman tatil kareleriyle, kimi zaman cesur kombinleriyle, kimi zaman da fit görüntüsüyle magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.Özellikle son yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sık sık konuşuluyor. Kendisine has yaşam tarzını takipçileriyle paylaşmayı seven Eda Taşpınar, her paylaşımıyla yeni bir tartışma yaratmayı da başarıyor.

Nitekim geçtiğimiz günlerde de yine sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 'Bikini izi sevmem' notunu düşerek paylaştığı tangalı bikini pozları kısa sürede binlerce yorum almış, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Eda Taşpınar'ın yıllardır değişmeyen cesur tarzı bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez de rotada sabah koşusu vardı: Taşpınar, bikini ve çorap kombiniyle tüm gözleri üzerine çekti.

Bu kez de rotada sabah koşusu vardı: Taşpınar, bikini ve çorap kombiniyle tüm gözleri üzerine çekti.

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabını takip edenler onun sıradan kombinler tercih etmediğini çok iyi biliyor. Ünlü isim bu kez de sabah sporuna çıkmadan önce verdiği pozlarla gündeme geldi. Ancak konuşulan şey spor rutini değil, tercih ettiği sıra dışı kombin oldu.

Paylaştığı karede renkli ve oldukça iddialı bir bikini tercih eden Taşpınar, kombini beyaz spor çoraplar, spor ayakkabılar ve güneş gözlüğüyle tamamladı. İlk bakışta plajla koşu parkurunu aynı karede buluşturan bu görünüm, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kişi sabah koşusuna çıkarken tayt ve sporcu atleti tercih ederken, Eda Taşpınar yine kendi kurallarını yazmayı seçmiş gibiydi.

Ancak paylaşımın en çok konuşulan kısmı yalnızca kombini olmadı. 46 yaşındaki sosyetik isim, fit görüntüsüyle de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Düzenli spor yaptığı ve sağlıklı yaşam rutinine büyük önem verdiği bilinen Taşpınar'ın yıllara meydan okuyan fiziği sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Karın kaslarından bacak formuna kadar birçok detay takipçilerinin dikkatini çekerken, '46 yaşında olduğuna inanmak zor', 'Yıllardır aynı formunu koruyor' ve 'Gençlere taş çıkartıyor' yorumları peş peşe geldi.

Üstelik pozun verildiği atmosfer de en az kombini kadar dikkat çekiciydi. Beyaz mimarisiyle dikkat çeken tatil lokasyonunda güneşe karşı poz veren Eda Taşpınar'ın, sabah koşusunun ardından rotasını serin sulara çevireceği ise neredeyse kesindi. Her paylaşımıyla konuşulmayı başaran ünlü isim, bu kez de bikini-çorap ikilisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kimi takipçileri kombini oldukça iddialı bulurken, kimileri ise Eda Taşpınar'ın yıllardır çizgisini hiç bozmadığını savundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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