Sabah Koşusuna Çıkan 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikini-Çorap Kombini Olay Oldu!
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Eda Taşpınar yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde 'Bikini izi sevmem' notuyla paylaştığı tangalı bikini pozlarıyla konuşulan ünlü isim, bu kez sabah koşusuna çıkmadan önce verdiği karelerle dikkat çekti. Bikini, çorap ve spor ayakkabı kombinini tercih eden Taşpınar, 46 yaşındaki fit görüntüsüyle de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de yaz mevsimiyle özdeşleşen isimlerden biri varsa o da hiç şüphesiz Eda Taşpınar.
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Bu kez de rotada sabah koşusu vardı: Taşpınar, bikini ve çorap kombiniyle tüm gözleri üzerine çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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