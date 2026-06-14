Sabah Koşusuna Çıkan 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikini-Çorap Kombini Olay Oldu!

Sosyetedeki hayatıyla tanınmaya başlayan, ardından yıllar içerisinde adını adeta kendi markasına dönüştüren Taşpınar, uzun zamandır magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bir dönem yalnızca cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden biri olarak anılan Eda Taşpınar, zaman içerisinde bronz teni, tatil paylaşımları, yaşam tarzı ve sosyal medya içerikleriyle bambaşka bir kimlik oluşturdu. Öyle ki bugün birçok kişi için Eda Taşpınar denince akla ilk olarak yaz, deniz, güneş ve bronzluk geliyor.

Üstelik yıllardır bu ilgiyi kaybetmiş de değil. Özel hayatıyla gündeme geldiği dönemler olduğu kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdiği dönemler de bir hayli fazla. Kimi zaman tatil kareleriyle, kimi zaman cesur kombinleriyle, kimi zaman da fit görüntüsüyle magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.Özellikle son yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sık sık konuşuluyor. Kendisine has yaşam tarzını takipçileriyle paylaşmayı seven Eda Taşpınar, her paylaşımıyla yeni bir tartışma yaratmayı da başarıyor.

Nitekim geçtiğimiz günlerde de yine sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 'Bikini izi sevmem' notunu düşerek paylaştığı tangalı bikini pozları kısa sürede binlerce yorum almış, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Eda Taşpınar'ın yıllardır değişmeyen cesur tarzı bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmişti.