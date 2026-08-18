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Umre'ye Giden Doğu Demirkol'un Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

Umre'ye Giden Doğu Demirkol'un Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 10:32
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Kendine has mizahı, stand-up gösterileri ve birbirinden farklı yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğu Demirkol, bu kez sahneden değil kutsal topraklardan gündeme geldi. Umre ziyareti için Mekke'ye giden ünlü komedyen, Kabe önünde ihramlı şekilde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Demirkol'un fotoğrafları kadar paylaşımına düştüğü not da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyenin 'Çılgıncasına tavaf time' ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcıların yorumları da beraberinde geldi. Gelin, Doğu Demirkol'un kariyerinden gündem olan Umre paylaşımına birlikte bakalım.

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Türkiye'de son yılların en kendine has komedyenlerinden biri desek, Doğu Demirkol için pek de abartmış olmayız.

Türkiye'de son yılların en kendine has komedyenlerinden biri desek, Doğu Demirkol için pek de abartmış olmayız.

1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Demirkol'un bugün bildiğimiz kariyerine uzanan yolu ise en başından beri pek alışıldık değil. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Demirkol, mühendislik kariyeri yerine mizahın peşinden gitmeyi tercih eden isimlerden.

Onu geniş kitlelerin karşısına çıkaran ilk duraklardan biri 2012 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye olmuştu. Yarışmada beklediği başarıyı elde edememesi yıllar sonra kendi gösterilerinde bile dalga geçtiği bir kariyer anısına dönüşürken, asıl çıkışını stand-up sahnelerinde yaptı. BKM Mutfak'ın Açık Mikrofon etkinliklerinde sahne almaya başlayan Demirkol, Güldür Güldür Show'daki stand-up performansıyla çok daha geniş bir kitle tarafından tanındı.

Fakat Doğu Demirkol'u benzerlerinden ayıran en önemli noktalardan biri, kariyerini yalnızca komediyle sınırlamaması oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde Sinan karakterine hayat veren Demirkol, filmin Cannes Film Festivali'nde yarışmasıyla uluslararası sinema dünyasının da karşısına çıktı. Aynı yıl Ölümlü Dünyafilminde canlandırdığı Zafer ise kariyerinin bambaşka bir yüzünü gösterdi. Ardından Bayi Toplantısı, Yaşam Koçu ve Zeki Demirkubuz imzalı Hayat gibi birbirinden oldukça farklı yapımlarda rol aldı.

Televizyonda Tutunamayanlar ile karşımıza çıkan Demirkol'un belki de kendisiyle en çok özdeşleşen projelerinden biri ise kendi hayatından izler taşıyan Doğu dizisi oldu. Senaryosunda da imzası bulunan yapımda mühendislikten komedyenliğe uzanan yolculuğunu bolca kendisiyle dalga geçerek anlatan Demirkol, stand-up gösterilerine de devam ediyor.

Sosyal medyayı da sahnedeki mizahından pek farklı kullanmayan Doğu Demirkol, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü komedyen Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.

Sosyal medyayı da sahnedeki mizahından pek farklı kullanmayan Doğu Demirkol, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü komedyen Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.

Umre ziyaretinden peş peşe kareler paylaşan Demirkol, gönderisine 'Çılgıncasına tavaf time' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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