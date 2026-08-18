Umre'ye Giden Doğu Demirkol'un Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!
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Kendine has mizahı, stand-up gösterileri ve birbirinden farklı yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğu Demirkol, bu kez sahneden değil kutsal topraklardan gündeme geldi. Umre ziyareti için Mekke'ye giden ünlü komedyen, Kabe önünde ihramlı şekilde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Demirkol'un fotoğrafları kadar paylaşımına düştüğü not da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyenin 'Çılgıncasına tavaf time' ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcıların yorumları da beraberinde geldi. Gelin, Doğu Demirkol'un kariyerinden gündem olan Umre paylaşımına birlikte bakalım.
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Türkiye'de son yılların en kendine has komedyenlerinden biri desek, Doğu Demirkol için pek de abartmış olmayız.
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Sosyal medyayı da sahnedeki mizahından pek farklı kullanmayan Doğu Demirkol, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü komedyen Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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