Umre'ye Giden Doğu Demirkol'un Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Demirkol'un bugün bildiğimiz kariyerine uzanan yolu ise en başından beri pek alışıldık değil. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Demirkol, mühendislik kariyeri yerine mizahın peşinden gitmeyi tercih eden isimlerden.

Onu geniş kitlelerin karşısına çıkaran ilk duraklardan biri 2012 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye olmuştu. Yarışmada beklediği başarıyı elde edememesi yıllar sonra kendi gösterilerinde bile dalga geçtiği bir kariyer anısına dönüşürken, asıl çıkışını stand-up sahnelerinde yaptı. BKM Mutfak'ın Açık Mikrofon etkinliklerinde sahne almaya başlayan Demirkol, Güldür Güldür Show'daki stand-up performansıyla çok daha geniş bir kitle tarafından tanındı.

Fakat Doğu Demirkol'u benzerlerinden ayıran en önemli noktalardan biri, kariyerini yalnızca komediyle sınırlamaması oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde Sinan karakterine hayat veren Demirkol, filmin Cannes Film Festivali'nde yarışmasıyla uluslararası sinema dünyasının da karşısına çıktı. Aynı yıl Ölümlü Dünyafilminde canlandırdığı Zafer ise kariyerinin bambaşka bir yüzünü gösterdi. Ardından Bayi Toplantısı, Yaşam Koçu ve Zeki Demirkubuz imzalı Hayat gibi birbirinden oldukça farklı yapımlarda rol aldı.

Televizyonda Tutunamayanlar ile karşımıza çıkan Demirkol'un belki de kendisiyle en çok özdeşleşen projelerinden biri ise kendi hayatından izler taşıyan Doğu dizisi oldu. Senaryosunda da imzası bulunan yapımda mühendislikten komedyenliğe uzanan yolculuğunu bolca kendisiyle dalga geçerek anlatan Demirkol, stand-up gösterilerine de devam ediyor.