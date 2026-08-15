"Bende Çıplak Videoları Var": Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Şantaj İddiasıyla Gündem Olan Ses Kaydı!
26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının ölümünün ardından başlayan ve aylar içerisinde bambaşka bir boyuta taşınan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. İddianamenin kabul edilmesiyle hakim karşısına çıkması beklenen Gülter hakkında şimdi de dikkat çeken ses kayıtları gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, dosyaya yansıyan kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu öne sürülen özel görüntülerden söz ettiği ve 'şantaj' ifadesinin geçtiği iddia edildi. Kayıtlarda Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu öne sürülen konuşmalar ise soruşturmadaki dikkat çeken yeni detaylardan oldu.
Kaynak: Sabah
Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma aylardır Türkiye'nin gündeminde.
Sabah'ın haberine göre Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen yeni ses kayıtları ortaya çıktı.
Ancak Sabah'ın aktardığı kayıtlar yalnızca Tuğyan ve nişanlısıyla ilgili iddialarla sınırlı değil.
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