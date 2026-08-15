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"Bende Çıplak Videoları Var": Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Şantaj İddiasıyla Gündem Olan Ses Kaydı!

"Bende Çıplak Videoları Var": Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Şantaj İddiasıyla Gündem Olan Ses Kaydı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 15:21
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26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının ölümünün ardından başlayan ve aylar içerisinde bambaşka bir boyuta taşınan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. İddianamenin kabul edilmesiyle hakim karşısına çıkması beklenen Gülter hakkında şimdi de dikkat çeken ses kayıtları gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, dosyaya yansıyan kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu öne sürülen özel görüntülerden söz ettiği ve 'şantaj' ifadesinin geçtiği iddia edildi. Kayıtlarda Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu öne sürülen konuşmalar ise soruşturmadaki dikkat çeken yeni detaylardan oldu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma aylardır Türkiye'nin gündeminde.

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma aylardır Türkiye'nin gündeminde.

'Güllü' adıyla tanıdığımız Güllü Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Şarkıcının beklenmedik ölümü ilk günden itibaren çok sayıda soru işaretini beraberinde getirirken olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güllü'nün düşmeden önce evde yaşananlar, yanında bulunan kişiler ve olay gecesine ilişkin görüntü ve ifadeler soruşturmanın parçaları haline geldi.

Süreç ilerledikçe Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri oldu. Gülter hakkında yürütülen adli süreç sonunda tutuklama kararı verildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkması beklenirken dosyadan geldiği belirtilen yeni ses kayıtları yeniden gündem yarattı.

Sabah'ın haberine göre Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

Haberde, Gülter'in Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edilen mahrem görüntülerden söz ettiği bir ses kaydının bulunduğu belirtildi.

Tuğyan'a ait olduğu öne sürülen kayıtta 'Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?' sözlerinin geçtiği aktarıldı.

Aynı konuşmanın devamında Gülter'in 'Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum' dediği, karşı taraftan gelen 'Şantaj?' sorusuna ise 'Severiz' şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

Kayıtların hangi koşullarda ve ne zaman oluşturulduğu ile konuşmaların hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği devam eden yargı sürecinde netlik kazanacak.

Ancak Sabah'ın aktardığı kayıtlar yalnızca Tuğyan ve nişanlısıyla ilgili iddialarla sınırlı değil.

Ancak Sabah'ın aktardığı kayıtlar yalnızca Tuğyan ve nişanlısıyla ilgili iddialarla sınırlı değil.

Dosyada magazin dünyasında 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'nun da taraf olduğu öne sürülen başka görüşmeler bulunduğu belirtildi.

Sabah'ın ATV Haber'e dayandırdığı haberine göre, soruşturma dosyasındaki dikkat çeken kayıtlardan birinin Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu arasında geçtiği öne sürüldü.

Söz konusu görüşmede Soylu'nun Eminoğlu'nu, Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyardığı iddia edildi.

Soylu'nun konuşma sırasında 'Ben dış kapının dış mandalıyım, hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bir başka görüşmenin ise Tuğyan Ülkem Gülter ile Seyhan Soylu arasında geçtiği öne sürüldü.

Haberde yer alan kayda göre Soylu'nun Güllü hakkında konuşurken Tuğyan'a 'Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı' dediği, Tuğyan'ın ise buna 'Babam yapar' yanıtını verdiği iddia edildi.

Görüşmenin devamında Soylu'nun Tuğyan'ın babasının kamuoyuna nasıl bir anlatım yapabileceğine ilişkin sözleri de kayıtlara yansıdı. Sabah'ın aktardığına göre Soylu, Tuğyan'a babasının kızının öfkeli olduğunu ve geçmişte annesiyle ciddi problemler yaşadığını anlatıp anlatmayacağını sordu.

Ortaya çıkan bu kayıtların Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada nasıl değerlendirileceği ise yargılama sürecinde belli olacak.

Güllü'nün ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen dosyaya ilişkin yeni iddialar ve kayıtlar gündeme gelmeye devam ederken, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte gözler şimdi tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı yargı sürecine çevrildi.

Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu öne sürülen telefon görüşmelerindeki ifadeler dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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