"Bende Çıplak Videoları Var": Güllü'nün Kızı Tuğyan'ın Şantaj İddiasıyla Gündem Olan Ses Kaydı!

'Güllü' adıyla tanıdığımız Güllü Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Şarkıcının beklenmedik ölümü ilk günden itibaren çok sayıda soru işaretini beraberinde getirirken olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güllü'nün düşmeden önce evde yaşananlar, yanında bulunan kişiler ve olay gecesine ilişkin görüntü ve ifadeler soruşturmanın parçaları haline geldi.

Süreç ilerledikçe Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri oldu. Gülter hakkında yürütülen adli süreç sonunda tutuklama kararı verildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkması beklenirken dosyadan geldiği belirtilen yeni ses kayıtları yeniden gündem yarattı.