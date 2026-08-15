Hakkındaki Zorbalık İddiaları Sonrası Big5 Yarışmacısı Rengin Duru Oğuz Yarışmadan Çıkarıldı!
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Big5 Türkiye'de son günlerde peş peşe gündeme gelen zorbalık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Ezgi Güçlü hakkında ortaya atılan iddiaların yankıları sürerken bu kez yarışmacılardan Rengin Duru Oğuz'un geçmişte iki kadının dış görünüşünü hedef aldığı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Görüntülerde kullandığı ağır ve hakaret içerikli ifadeler kısa sürede büyük tepki toplarken gözler Big5 Türkiye yönetimine çevrildi. Çok geçmeden yarışmadan beklenen hamle geldi. Big5 Türkiye, Rengin Duru Oğuz'un hazırlık kampının sonlandırıldığını ve yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
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Manifest'i müzik dünyasına kazandıran Big5 Türkiye, yeni sezonuyla bir kez daha yeni yetenekleri keşfetmek üzere yola çıktı.
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Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından Big5 Türkiye yönetimi Rengin Duru Oğuz hakkında kararını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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