Hakkındaki Zorbalık İddiaları Sonrası Big5 Yarışmacısı Rengin Duru Oğuz Yarışmadan Çıkarıldı!

Ancak yarışmanın hazırlık sürecinde son günlerde performanslardan çok bazı yarışmacıların geçmişleri ve sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündeme damgasını vuruyor.

Tartışmaların fitilini ateşleyen konulardan biri Ezgi Güçlü hakkında sosyal medya içerik üreticisi Melisa Torğul tarafından ortaya atılan akran zorbalığı iddiaları olmuştu. Torğul'un anaokulu yıllarına dayandırdığı iddialar kısa sürede sosyal medyada büyümüş, ardından farklı kişiler tarafından da çeşitli paylaşımlar yapılmıştı.

Ezgi Güçlü ise hakkındaki iddialara yanıt vererek kendisine yöneltilen suçlamalara karşı çıkmıştı. Big5 Türkiye'nin yapımcısı Tolga Akış da konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve çocukluk yıllarında yaşandığı öne sürülen olayların bugün nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda kendi yaklaşımını paylaşmıştı.

Ezgi Güçlü hakkındaki iddiaların yankıları henüz dinmemişken bu kez başka yarışmacılarla ilgili paylaşımlar ortaya çıkmaya başladı. Beril isimli yarışmacı hakkında da geçmiş okul yıllarına ilişkin zorbalık iddiaları sosyal medyada gündeme getirildi.

Ancak bütün bu tartışmalar devam ederken Rengin Duru Oğuz'a ait olduğu belirtilen eski görüntülerin ortaya çıkmasıyla Big5 Türkiye cephesinde çok daha farklı bir gelişme yaşandı.

Bu kez ortada yalnızca üçüncü kişiler tarafından dile getirilen bir iddia değil, Rengin Duru'nun kendi sözlerinin yer aldığı görüntüler vardı.

Big5 Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Rengin Duru Oğuz, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerinin ardından kısa sürede gündemin merkezine oturdu.

Söz konusu kayıtlarda Rengin Duru'nun iki kadının dış görünüşleri hakkında son derece ağır ifadeler kullandığı görüldü. Yarışmacının kadınların görünüşlerini hedef alırken ölüm temennisi içeren sözler sarf etmesi ve estetik yaptırmaları gerektiğini söylemesi büyük tepki topladı.

Görüntülerde Duru'nun kadınların 'ölmesi gerektiğini' söylediği, görünüşlerini aşağılayan ifadeler kullandığı ve estetik yaptırmaları yönünde hakaret içeren sözler sarf ettiği duyuluyordu.

Özellikle fiziksel görünüş üzerinden yapılan aşağılayıcı yorumların bu kadar ağır bir noktaya taşınması, sosyal medyada görüntülerin 'siber zorbalık' başlığı altında değerlendirilmesine yol açtı.