Yalı, Evler ve Bankadaki Mevduat: Reha Muhtar'ın Mirasının Detayları Ortaya Çıktı!

Reha Muhtar'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri geride bıraktığı mal varlığı ve mirasının kimlere kalacağı olmuştu.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Muhtar'ın mirasına ilişkin merak edilen ayrıntıların Eylül ayının ilk haftasında netlik kazanması bekleniyor. Vasiyetnamenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla beraber mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda da daha somut bir tablo oluşacak.

Muhtar'ın vasiyeti konusu aslında vefatından önce de gündeme gelmişti. Ünlü gazeteci, çocuklarının annesi Deniz Uğur'la yaşadığı anlaşmazlıkların ardından sosyal medya hesabından oldukça çarpıcı bir paylaşım yapmış ve Deniz Uğur'un cenazesine gelmesini istemediğini açıkça dile getirmişti.

'Sevenlerime vasiyetimdir' diyerek başlayan paylaşımında Muhtar, Deniz Uğur'un kendisinin vefatı halinde cenazeye katılmamasını istemişti. Nitekim Deniz Uğur da Muhtar'ın cenaze törenine katılmadı.

Yalıdan yurt dışındaki gayrimenkule: Reha Muhtar'ın mirasının oldukça büyük olduğu iddia ediliyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Reha Muhtar'ın yıllar boyunca edindiği mal varlığının önemli bölümünü gayrimenkuller oluşturuyor.

Listenin en dikkat çekici parçası Baltalimanı'ndaki Boğaz manzaralı yalı. İstanbul Boğazı'nın en değerli bölgelerinden birinde bulunan bu mülkün tek başına dahi oldukça yüksek bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ancak gayrimenkul portföyünün bununla sınırlı olmadığı öne sürülüyor. Muhtar'ın Yeniköy'de iki ayrı evi bulunduğu, bunun yanında düzenli kira getirisi sağlayan üç farklı daireye daha sahip olduğu belirtiliyor.

Haberde yer alan iddialara göre Reha Muhtar'ın Türkiye dışında da bir gayrimenkulü bulunuyor. Yıllarca yurt dışında görev yapan gazetecinin portföyündeki bu mülkün de miras kapsamına dahil olması bekleniyor.

Gayrimenkullerin yanı sıra bankalarda bulunan yüksek miktardaki vadeli mevduatın da terekenin önemli parçalarından biri olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla basına yansıyan liste doğruysa ortada Baltalimanı'ndaki yalı, Yeniköy'deki iki ev, kira getirisi sağlayan üç daire, yurt dışındaki bir gayrimenkul ve banka mevduatlarından oluşan oldukça kapsamlı bir mal varlığı bulunuyor.

Reha Muhtar'ın mirası kimlere, nasıl paylaştırılacak?

Miras konusunda öne çıkan isimler Reha Muhtar'ın çocukları Mina Deniz Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu.

Muhtar'ın Deniz Uğur'la birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, biyolojik çocukları olarak yasal mirasçılar arasında bulunuyor.

Ayşe Nazlı'nın durumu açısından ise önemli bir hukuki ayrıntı var. Kamuoyunda zaman zaman 'manevi kızı' ifadesi kullanılsa da miras hukukunda manevi çocuk olmak ile hukuken evlat edinilmiş olmak aynı sonucu doğurmuyor. Eğer Ayşe Nazlı, Reha Muhtar tarafından hukuken evlat edinilmişse biyolojik çocuklar gibi mirasçılık hakkına sahip olur. Yalnızca manevi kızı olması halinde ise kendiliğinden yasal mirasçı sayılmaz; kendisine mirastan pay bırakılması için vasiyetname gibi hukuki bir tasarruf gerekir.