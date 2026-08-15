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Yalı, Evler ve Bankadaki Mevduat: Reha Muhtar'ın Mirasının Detayları Ortaya Çıktı!

Yalı, Evler ve Bankadaki Mevduat: Reha Muhtar'ın Mirasının Detayları Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 11:40
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3 Haziran'da hayatını kaybeden usta gazeteci Reha Muhtar'ın vefatının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Muhtar'ın ardından bu kez geride bıraktığı mal varlığı ve mirasının kimlere kalacağı gündeme geldi. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Reha Muhtar'ın Baltalimanı'ndaki yalısından Yeniköy'deki evlerine, yurt dışındaki gayrimenkulünden bankadaki vadeli mevduatına uzanan dikkat çekici bir mal varlığı bulunuyor. Mirasın ve vasiyetin merak edilen tüm ayrıntılarının ise Eylül ayının ilk haftasında netleşmesi bekleniyor. Gözler şimdi Reha Muhtar'ın mal varlığının kimlere ve nasıl paylaştırılacağında.

Kaynak: Posta/ Alev Gürsoy Cimin

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Türk televizyonculuğunun kendine has isimlerinden biri olan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca hem gazeteciliği hem de ekran tarzıyla hafızalara kazındı.

Türk televizyonculuğunun kendine has isimlerinden biri olan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca hem gazeteciliği hem de ekran tarzıyla hafızalara kazındı.

Muhabirlikten haber spikerliğine, yöneticilikten televizyon programlarına uzanan kariyeri boyunca özellikle 1990'lı ve 2000'li yılların en çok konuşulan televizyon yüzlerinden biri oldu.

Bir dönem TRT'nin Atina muhabirliğini yapan Muhtar, daha sonra özel televizyonların yükselişiyle beraber ana haber ekranlarının en tanınan isimlerinden birine dönüştü. Kendine özgü haber sunumuyla yıllarca ekranlarda kalan gazeteci, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Muhtar'ın son yılları ise ne yazık ki sağlık sorunlarıyla geçti. Ağustos 2024'te İstanbul'daki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren ünlü gazeteci, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

2026 yılının mayıs ayında sağlık sorunları nedeniyle bu kez Bodrum'da hastaneye kaldırılan Muhtar'dan 3 Haziran'da acı haber geldi. İleri derece kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunları bulunan Reha Muhtar, çoklu organ ve kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından bu kez Reha Muhtar'ın geride bıraktığı miras gündemde.

Reha Muhtar'ın vasiyeti ve geride bıraktığı mal varlığının detaylarının Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

Reha Muhtar'ın vasiyeti ve geride bıraktığı mal varlığının detaylarının Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

Reha Muhtar'ın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri geride bıraktığı mal varlığı ve mirasının kimlere kalacağı olmuştu.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Muhtar'ın mirasına ilişkin merak edilen ayrıntıların Eylül ayının ilk haftasında netlik kazanması bekleniyor. Vasiyetnamenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla beraber mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda da daha somut bir tablo oluşacak.

Muhtar'ın vasiyeti konusu aslında vefatından önce de gündeme gelmişti. Ünlü gazeteci, çocuklarının annesi Deniz Uğur'la yaşadığı anlaşmazlıkların ardından sosyal medya hesabından oldukça çarpıcı bir paylaşım yapmış ve Deniz Uğur'un cenazesine gelmesini istemediğini açıkça dile getirmişti.

'Sevenlerime vasiyetimdir' diyerek başlayan paylaşımında Muhtar, Deniz Uğur'un kendisinin vefatı halinde cenazeye katılmamasını istemişti. Nitekim Deniz Uğur da Muhtar'ın cenaze törenine katılmadı.

Yalıdan yurt dışındaki gayrimenkule: Reha Muhtar'ın mirasının oldukça büyük olduğu iddia ediliyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Reha Muhtar'ın yıllar boyunca edindiği mal varlığının önemli bölümünü gayrimenkuller oluşturuyor.

Listenin en dikkat çekici parçası Baltalimanı'ndaki Boğaz manzaralı yalı. İstanbul Boğazı'nın en değerli bölgelerinden birinde bulunan bu mülkün tek başına dahi oldukça yüksek bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ancak gayrimenkul portföyünün bununla sınırlı olmadığı öne sürülüyor. Muhtar'ın Yeniköy'de iki ayrı evi bulunduğu, bunun yanında düzenli kira getirisi sağlayan üç farklı daireye daha sahip olduğu belirtiliyor.

Haberde yer alan iddialara göre Reha Muhtar'ın Türkiye dışında da bir gayrimenkulü bulunuyor. Yıllarca yurt dışında görev yapan gazetecinin portföyündeki bu mülkün de miras kapsamına dahil olması bekleniyor.

Gayrimenkullerin yanı sıra bankalarda bulunan yüksek miktardaki vadeli mevduatın da terekenin önemli parçalarından biri olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla basına yansıyan liste doğruysa ortada Baltalimanı'ndaki yalı, Yeniköy'deki iki ev, kira getirisi sağlayan üç daire, yurt dışındaki bir gayrimenkul ve banka mevduatlarından oluşan oldukça kapsamlı bir mal varlığı bulunuyor.

Reha Muhtar'ın mirası kimlere, nasıl paylaştırılacak?

Miras konusunda öne çıkan isimler Reha Muhtar'ın çocukları Mina Deniz Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu.

Muhtar'ın Deniz Uğur'la birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, biyolojik çocukları olarak yasal mirasçılar arasında bulunuyor.

Ayşe Nazlı'nın durumu açısından ise önemli bir hukuki ayrıntı var. Kamuoyunda zaman zaman 'manevi kızı' ifadesi kullanılsa da miras hukukunda manevi çocuk olmak ile hukuken evlat edinilmiş olmak aynı sonucu doğurmuyor. Eğer Ayşe Nazlı, Reha Muhtar tarafından hukuken evlat edinilmişse biyolojik çocuklar gibi mirasçılık hakkına sahip olur. Yalnızca manevi kızı olması halinde ise kendiliğinden yasal mirasçı sayılmaz; kendisine mirastan pay bırakılması için vasiyetname gibi hukuki bir tasarruf gerekir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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