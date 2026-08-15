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Mabel Matiz'e "Ha Leylim" Yüzünden Açılan Müstehcenlik Soruşturması Sonrası Hazar Ergüçlü'den Tepki Geldi!

Mabel Matiz'e "Ha Leylim" Yüzünden Açılan Müstehcenlik Soruşturması Sonrası Hazar Ergüçlü'den Tepki Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 11:07
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Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Ha Leylim'le bu kez müzik listelerinden çok hakkında başlatılan soruşturmayla gündemde. Geçtiğimiz yıl 'Perperişan' şarkısı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz mayıs ayında beraat eden sanatçı hakkında, bu kez 'Ha Leylim'in sözleri ve klibi gerekçe gösterilerek aynı suçlamayla resen soruşturma başlatıldı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan gelişmenin ardından Mabel Matiz'e destek veren isimler de peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Hazar Ergüçlü ise yaptığı tek cümlelik paylaşımla tepkisini oldukça net gösterdi.

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Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında apayrı bir yer edinen Mabel Matiz, yıllardır attığı her adımla dikkat çekiyor.

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında apayrı bir yer edinen Mabel Matiz, yıllardır attığı her adımla dikkat çekiyor.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en özgün isimlerinden biri desek Mabel Matiz için herhalde yanlış olmaz. Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı, 2010'ların başından bu yana yalnızca sesiyle değil, şarkı sözleri, klipleri, sahne kostümleri ve kurduğu görsel dünyayla da müzik sektöründe kendine oldukça farklı bir alan açmayı başardı.

'Mabel Matiz', 'Yaşım Çocuk', 'Gök Nerede', 'Maya' ve 'Fatih' albümleriyle müzikal dünyasını adım adım genişleten sanatçı; 'Sarmaşık', 'Öyle Kolaysa', 'A Canım', 'Antidepresan', 'Fırtınadayım', 'Karakol' ve 'Ahu' gibi pek çok şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Geleneksel Türk müziğinden elektronik müziğe, poptan alternatif sound'lara uzanan tarzı da onu çağdaşlarının arasından ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Şarkılarının yanı sıra kliplerinde kullandığı semboller ve hikayeler de yıllardır Mabel Matiz'in müzikal kimliğinin önemli bir parçası.

Ancak sanatçının son dönemde gündeme gelmesinin sebebi müzik listelerindeki başarısından çok hakkında peş peşe başlatılan hukuki süreçler oldu.

Geçtiğimiz yıl 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aylar süren sürecin ardından sanatçı, 8 Mayıs 2026 tarihinde beraat etmişti.

Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" için "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı.

Aradan yalnızca üç ay geçtikten sonra Mabel Matiz bu kez yeni şarkısı nedeniyle yeniden benzer bir soruşturmanın merkezinde kaldı.

Mabel Matiz, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Ha Leylim'i 11 Ağustos 2026'da video klibiyle birlikte dinleyicileriyle buluşturdu.

Retro bir düğün atmosferinin kurulduğu klipte Mabel Matiz'e Seda Sayan, Çağlar Ökten ve Hazal Türesan gibi tanınmış isimler eşlik etti.

Tartışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ha Leylim'in şarkı sözleri ve video klibindeki görsel içeriği birlikte değerlendirerek Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında 'müstehcenlik' iddiasıyla Mabel Matiz hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma haberinin ardından kliple ilgili bir gelişme daha yaşandı. İfade Özgürlüğü Derneği, 'Ha Leylim'in resmi video klibine Türkiye'den erişimin engellendiğini duyurdu.

Son yıllarda İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşayan Hazar Ergüçlü, gündeme ilişkin yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Son yıllarda İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşayan Hazar Ergüçlü, gündeme ilişkin yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' nedeniyle soruşturma başlatıldığı haberinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, sanatçıya açıkça destek verdi.

Ergüçlü, soruşturmayla ilgili haberi Instagram hikayesinde paylaşarak üzerine oldukça kısa fakat net bir mesaj düştü:

'Mabel'in yakasından düşsünler.'

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Mabel Matiz'in kısa süre içerisinde ikinci kez benzer bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmasına gösterilen tepkilerden biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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