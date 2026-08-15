Mabel Matiz'e "Ha Leylim" Yüzünden Açılan Müstehcenlik Soruşturması Sonrası Hazar Ergüçlü'den Tepki Geldi!

Türk pop müziğinin son yıllardaki en özgün isimlerinden biri desek Mabel Matiz için herhalde yanlış olmaz. Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı, 2010'ların başından bu yana yalnızca sesiyle değil, şarkı sözleri, klipleri, sahne kostümleri ve kurduğu görsel dünyayla da müzik sektöründe kendine oldukça farklı bir alan açmayı başardı.

'Mabel Matiz', 'Yaşım Çocuk', 'Gök Nerede', 'Maya' ve 'Fatih' albümleriyle müzikal dünyasını adım adım genişleten sanatçı; 'Sarmaşık', 'Öyle Kolaysa', 'A Canım', 'Antidepresan', 'Fırtınadayım', 'Karakol' ve 'Ahu' gibi pek çok şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Geleneksel Türk müziğinden elektronik müziğe, poptan alternatif sound'lara uzanan tarzı da onu çağdaşlarının arasından ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Şarkılarının yanı sıra kliplerinde kullandığı semboller ve hikayeler de yıllardır Mabel Matiz'in müzikal kimliğinin önemli bir parçası.

Ancak sanatçının son dönemde gündeme gelmesinin sebebi müzik listelerindeki başarısından çok hakkında peş peşe başlatılan hukuki süreçler oldu.

Geçtiğimiz yıl 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aylar süren sürecin ardından sanatçı, 8 Mayıs 2026 tarihinde beraat etmişti.