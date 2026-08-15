Mabel Matiz'e "Ha Leylim" Yüzünden Açılan Müstehcenlik Soruşturması Sonrası Hazar Ergüçlü'den Tepki Geldi!
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Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Ha Leylim'le bu kez müzik listelerinden çok hakkında başlatılan soruşturmayla gündemde. Geçtiğimiz yıl 'Perperişan' şarkısı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz mayıs ayında beraat eden sanatçı hakkında, bu kez 'Ha Leylim'in sözleri ve klibi gerekçe gösterilerek aynı suçlamayla resen soruşturma başlatıldı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan gelişmenin ardından Mabel Matiz'e destek veren isimler de peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Hazar Ergüçlü ise yaptığı tek cümlelik paylaşımla tepkisini oldukça net gösterdi.
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Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında apayrı bir yer edinen Mabel Matiz, yıllardır attığı her adımla dikkat çekiyor.
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Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" için "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı.
Son yıllarda İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşayan Hazar Ergüçlü, gündeme ilişkin yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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