Zabıta Müdürü Bile Gördükleri Karşısında "Midem Bulandı" Dedi: Fırından Fare Dışkısı Çıktı!

Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek 'Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.