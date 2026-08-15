Zabıta Müdürü Bile Gördükleri Karşısında "Midem Bulandı" Dedi: Fırından Fare Dışkısı Çıktı!
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Hatay'da zabıta ekiplerinin bir fırına gerçekleştirdiği denetimlerde akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Un çuvalları fareler tarafından parçalanırken çuvallar üstünde fare dışkıları görüldü. Fırının faaliyetleri durdurulurken derin dondurucuda paslı keser bulundu. Gördükleri karşısında şoka giren zabıta müdürü 'Midem bulanıyor' dedi.
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Fırından akılalmaz rezalet! Fare dışkısı çıktı, buzdolabında paslı keser bulundu.
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Zabıta müdürü bile gördükleri karşısında "Midem Bulandı" dedi: "Bunlar insan öldürür."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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