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Zabıta Müdürü Bile Gördükleri Karşısında "Midem Bulandı" Dedi: Fırından Fare Dışkısı Çıktı!

Zabıta Müdürü Bile Gördükleri Karşısında "Midem Bulandı" Dedi: Fırından Fare Dışkısı Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 10:16
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Hatay'da zabıta ekiplerinin bir fırına gerçekleştirdiği denetimlerde akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Un çuvalları fareler tarafından parçalanırken çuvallar üstünde fare dışkıları görüldü. Fırının faaliyetleri durdurulurken derin dondurucuda paslı keser bulundu. Gördükleri karşısında şoka giren zabıta müdürü 'Midem bulanıyor' dedi.

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Fırından akılalmaz rezalet! Fare dışkısı çıktı, buzdolabında paslı keser bulundu.

Fırından akılalmaz rezalet! Fare dışkısı çıktı, buzdolabında paslı keser bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de faaliyet gösteren fırına denetim gerçekleştirildi. Denetimde; iş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Un çuvallarını farelerin parçaladığı ve fare dışkılarının olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek fırında faaliyeti durdurdu. Zabıta müdürü Ali Avan’ın derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sorması üzerine iş yeri çalışanının keseri buz kırmak için gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepki çekti.

Zabıta müdürü bile gördükleri karşısında "Midem Bulandı" dedi: "Bunlar insan öldürür."

Zabıta müdürü bile gördükleri karşısında "Midem Bulandı" dedi: "Bunlar insan öldürür."

Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek 'Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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