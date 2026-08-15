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Tokken Bile Tatlı İstemenizin 5 Nedeni: İrade Eksikliği Değil!

Tokken Bile Tatlı İstemenizin 5 Nedeni: İrade Eksikliği Değil!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 10:04
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Akşam yemeğinden hemen sonra aklınıza çikolata mı geliyor? Üstelik bir parça tatlıyla yetinemiyor ya da gün içinde sürekli şekerli bir şeyler arıyorsanız hemen “iradem zayıf” demeyin! Tatlı isteğinin arkasında beslenme düzeninden kan şekeri dengesine kadar pek çok farklı etken olabilir. Yani bazen tatlı isteği gerçekten açlıktan gelmez, vitamin eksikliğiniz olabilir. Peki vücut neden özellikle şekeri ister?

İşte detaylar!

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1. Uzun Süre Aç Kalmak

1. Uzun Süre Aç Kalmak

Öğünleri atlamak veya yemek aralarını fazla açmak, günün ilerleyen saatlerinde tatlı isteğini artırabilir. Çünkü kan şekerinde ani ve sert düşüşlere yol açar. Vücut uzun süre enerjisiz kaldığında, en hızlı enerji kaynağı olan basit karbonhidratlara (şeker) yönelir.

  • Ne Oluyor? GHHS Healthcare beslenme analizlerine göre, yeterli protein ve lif içermeyen öğünler kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Bu dalgalanma sizi kısa süre içinde çikolata veya hamur işi arayışına sokar.

  • Ne Yapmalı? Kan şekerini dengede tutmak için öğünlerinizde kompleks karbonhidratları (tam tahıllar, yulaf) kaliteli proteinlerle mutlaka birleştirin.

2. Magnezyum Eksikliği Çikolata İsteğiyle Birlikte Görülebilir

2. Magnezyum Eksikliği Çikolata İsteğiyle Birlikte Görülebilir

Canınız sürekli 'çikolata' çekiyorsa, bu sadece bir damak tadı meselesi olmayabilir. Vücudunuz aslında içten içe magnezyum alarmı veriyor olabilir.

  • Ne Oluyor? PubMed’de yer alan bilimsel verilere göre magnezyum; vücudun enerji üretimi ve glukoz metabolizması dahil 300'den fazla enzimatik reaksiyonu yönetir. Vinmec sağlık raporları da ham kakaonun doğadaki en zengin magnezyum depolarından biri olduğunu, bu nedenle magnezyumu azalan vücudun sezgisel olarak çikolataya yöneldiğini belirtiyor.

  • Ne Yapmalı? İşlenmiş şekerli çikolatalar yerine diyetinize çiğ kabak çekirdeği, badem, baklagiller ve yüksek kakao oranlı bitter çikolata ekleyin.

3. Krom Yetersizliği Kan Şekeri Dengesini Etkileyebilir

3. Krom Yetersizliği Kan Şekeri Dengesini Etkileyebilir

Durdurulamayan tatlı krizlerinin arkasındaki en gizli suçlulardan biri krom mineralidir. Krom, kanda dolaşan şekerin hücre içine girmesini sağlayan insülin hormonunun anahtarıdır.

  • Ne Oluyor? Klinik araştırmalar, vücutta krom eksildiğinde insülinin görevini tam yapamadığını gösteriyor. Hücreler kandaki şekeri kullanamayıp aç kaldığı için beyne sürekli 'daha fazla şeker gönder' sinyali iletir. Bu da şiddetli tatlı krizleri yaratır.

  • Ne Yapmalı? Yumurta sarısı, tam tahıllar ve deniz ürünleri tüketerek krom depolarınızı doldurabilir, dalgalanan kan şekerinizi doğal yoldan frenleyebilirsiniz.

4. B Vitaminleri Azaldığında Yorgunluk Tatlıya Yöneltebilir

4. B Vitaminleri Azaldığında Yorgunluk Tatlıya Yöneltebilir

Gün ortasında enerjiniz aniden çakılıyor ve kendinizi pastanede mi buluyorsunuz? Bu, sadece canınızın tatlı çekmesi değil, hücresel bir enerji krizi olabilir.

  • Ne Oluyor? B vitaminleri vücudun enerji metabolizmasının merkezinde yer alır. Vinmec uzmanlarına göre; B vitamini eksikliğinin yarattığı kronik yorgunluk ve hücresel stres, kişiyi anında enerji verecek yapay uyarıcılara (şekerli gıdalara) yönlendiriyor. Tatlı kısa bir canlanma sağlasa da asıl sorunu maskelemekten öteye gitmiyor.

5. Stres Ve Uykusuzluk Tatlı İsteğini Körükleyebilir

5. Stres Ve Uykusuzluk Tatlı İsteğini Körükleyebilir

Bazen mideniz değil, günün yorgunluğu ve duygularınız açtır. Stresli dönemlerde buzdolabına koşmamız tamamen hormonal bir tepkidir.

  • Ne Oluyor? GHHS Healthcare verileri, yoğun stres anında salgılanan kortizol hormonunun, yüksek şekerli ve yağlı yiyeceklere yönelik iştahı doğrudan artırdığını belirtiyor. Uykusuzluk ise beynin karar verme merkezini zayıflatarak sizi iradesiz hissettiriyor. Yani o pastayı isteyen siz değil, yorgun beyninizdir.

  • Ne Yapmalı? Kötü uyuduğunuz veya çok stresli olduğunuz günlerde şeker ihtiyacınızı meyvelerle baskılayıp bol su içmeye özen gösterin.

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Tatlı Krizlerini Azaltmak İçin Önce Bunları Deneyin

Tatlı Krizlerini Azaltmak İçin Önce Bunları Deneyin

Sürekli tatlı arıyorsanız eczaneye koşup rastgele vitamin almadan önce büyük resme bakın:

  • Öğün atlıyor musunuz?

  • Sofradan yeterince protein alarak mı kalkıyorsunuz?

  • Son günlerde uyku kaliteniz nasıl?

Tatlı krizinin tek bir nedeni yoktur. Beslenme hataları, stres ve mineral eksiklikleri genellikle birlikte hareket eder. Eğer düzenli beslenmenize rağmen kronik yorgunluk yaşıyor ve şeker krizlerini durduramıyorsanız, kendi kendinize takviye almak yerine hekiminize danışarak basit bir kan testi yaptırmanız en kalıcı çözüm olacaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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