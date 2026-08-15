Tokken Bile Tatlı İstemenizin 5 Nedeni: İrade Eksikliği Değil!
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Akşam yemeğinden hemen sonra aklınıza çikolata mı geliyor? Üstelik bir parça tatlıyla yetinemiyor ya da gün içinde sürekli şekerli bir şeyler arıyorsanız hemen “iradem zayıf” demeyin! Tatlı isteğinin arkasında beslenme düzeninden kan şekeri dengesine kadar pek çok farklı etken olabilir. Yani bazen tatlı isteği gerçekten açlıktan gelmez, vitamin eksikliğiniz olabilir. Peki vücut neden özellikle şekeri ister?
İşte detaylar!
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1. Uzun Süre Aç Kalmak
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2. Magnezyum Eksikliği Çikolata İsteğiyle Birlikte Görülebilir
3. Krom Yetersizliği Kan Şekeri Dengesini Etkileyebilir
4. B Vitaminleri Azaldığında Yorgunluk Tatlıya Yöneltebilir
5. Stres Ve Uykusuzluk Tatlı İsteğini Körükleyebilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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