Tokken Bile Tatlı İstemenizin 5 Nedeni: İrade Eksikliği Değil!

Akşam yemeğinden hemen sonra aklınıza çikolata mı geliyor? Üstelik bir parça tatlıyla yetinemiyor ya da gün içinde sürekli şekerli bir şeyler arıyorsanız hemen “iradem zayıf” demeyin! Tatlı isteğinin arkasında beslenme düzeninden kan şekeri dengesine kadar pek çok farklı etken olabilir. Yani bazen tatlı isteği gerçekten açlıktan gelmez, vitamin eksikliğiniz olabilir. Peki vücut neden özellikle şekeri ister?

İşte detaylar!

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