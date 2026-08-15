İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Ağustos 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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15 - 21 Ağustos 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Sütaş Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 239 TL
Eti Browni Intense Kek 48 g 19,50 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 KG 309 TL
Türk Şeker Kristal Toz Şeker 5 KG 199 TL
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Yazın Yıldızları
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Bingo Premium 5 Etki Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 139 TL
Vera Ayçiçek Yağı 5 L 429 TL
Tazenin Yıldızları
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20 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Kiwi KWP-8555 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 24.999 TL
Kiwi KFM-8601 Jel Yüz Maskesi 249 TL
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Volta VMP14 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
Metal Ayaklı Cam Sunumluk 299 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 1.999 TL
Jakarlı El Yüz Havlusu 50x70 cm 69,50 TL
Hot Wheels Özel Tasarım Temalı Arabalar 249 TL
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21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL
ŞOK 15 - 18 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Alpina Siyah Cam Ankastre Set 8.799 TL
Keramika Marine Porselen Desenli Kahve Fincan Takımı 4 Parça 299 TL
LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
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