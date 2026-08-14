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Ünlü Şarkıcı Tarık Mengüç Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Hastane Odasından Son Durumu Açıkladı

Ünlü Şarkıcı Tarık Mengüç Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Hastane Odasından Son Durumu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 12:12
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Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan açıklama eşi Funda Mengüç'ten geldi. Ünlü şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildiği öğrenildi.

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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Funda Mengüç, hastane odasından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

Eşiyle birlikte geçirdikleri günün hayatlarının en zor günlerinden biri olduğunu belirten Mengüç'ün eşi, başlangıçta apandisit olarak düşünülen rahatsızlığın ardından bağırsakta kitle tespit edildiğini açıkladı. Doktorların gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirten Funda Mengüç, şimdi ise patoloji sonucunu beklediklerini ifade etti.

Ünlü şarkıcının hayranlarını korkutan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ünlü şarkıcının hayranlarını korkutan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimditek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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