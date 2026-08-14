Ünlü Şarkıcı Tarık Mengüç Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Hastane Odasından Son Durumu Açıkladı
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Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan açıklama eşi Funda Mengüç'ten geldi. Ünlü şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildiği öğrenildi.
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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü şarkıcının hayranlarını korkutan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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