Klinikler Dudaklarına Dolgu Yapmayı Reddetti: Çözümü Evde Kendi Kendine Enjeksiyon Yapmakta Buldu
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28 yaşındaki Sofia Lips, 'Britanya'nın en büyük dudaklarına' sahip olma hedefiyle estetik müdahalelere devam ediyor. Dudaklarının daha fazla dolgu için riskli olduğunu söyleyen kliniklerin işlemi reddetmesi üzerine ise genç kadın, dolguyu kendi kendine uygulamaya başladı.
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İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 28 yaşındaki model Sofia Lips, aşırı dolgun dudaklarıyla uzun süredir gündemde.
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Sofia, estetik enjeksiyonlar konusunda yaklaşık altı hafta süren çevrim içi bir eğitim aldığını ve bunun için 500 sterlin ödediğini söyledi.
"En Abartılı Görünüme Ulaşmak İstiyorum"
Sofia'nın yaşadıkları, son dönemde sosyal medyada giderek daha görünür hale gelen evde estetik enjeksiyon uygulamalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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