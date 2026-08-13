Klinikler Dudaklarına Dolgu Yapmayı Reddetti: Çözümü Evde Kendi Kendine Enjeksiyon Yapmakta Buldu

Sofia, görünümü nedeniyle insanların sokakta kendisine şaşkınlıkla baktığını ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, 'Klinikler istediğim görünümü anlamıyor. Fazla ileri gitmiş gibi görünmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Genç kadın, estetik müdahalelerdeki hedefini ise 'kusursuzluğa ulaşmak' olarak tanımlıyor. Dudaklarının büyüklüğü nedeniyle telefonundaki yüz tanıma sisteminin zaman zaman kendisini tanımadığını söylemesine rağmen bundan rahatsız olmadığını belirtiyor.

Ancak Sofia'nın geçmişinde estetik operasyonlarla ilgili ciddi bir sağlık sorunu da bulunuyor. Daha önce geçirdiği başarısız bir estetik operasyonun ardından durumunun ağırlaştığını ve yaralarından yeşil renkli akıntı geldiğini anlatan genç kadın, o dönemde hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü söyledi.