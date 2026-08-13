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Klinikler Dudaklarına Dolgu Yapmayı Reddetti: Çözümü Evde Kendi Kendine Enjeksiyon Yapmakta Buldu

Klinikler Dudaklarına Dolgu Yapmayı Reddetti: Çözümü Evde Kendi Kendine Enjeksiyon Yapmakta Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 15:40
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28 yaşındaki Sofia Lips, 'Britanya'nın en büyük dudaklarına' sahip olma hedefiyle estetik müdahalelere devam ediyor. Dudaklarının daha fazla dolgu için riskli olduğunu söyleyen kliniklerin işlemi reddetmesi üzerine ise genç kadın, dolguyu kendi kendine uygulamaya başladı.

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

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İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 28 yaşındaki model Sofia Lips, aşırı dolgun dudaklarıyla uzun süredir gündemde.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 28 yaşındaki model Sofia Lips, aşırı dolgun dudaklarıyla uzun süredir gündemde.

Daha önce 'Britanya'nın en büyük dudakları' hedefiyle estetik operasyonlar geçiren genç kadın, bir süre önce dudak dolgularını eriterek doğal görünümüne dönmeye karar verdi. Ancak bu kararından kısa süre sonra yeniden eski görünümüne kavuşmak istedi.

Sofia'nın iddiasına göre başvurduğu klinikler, dudaklarının zaten aşırı derecede gerildiğini ve yeniden dolgu uygulanmasının tehlikeli olabileceğini söyleyerek işlemi yapmayı reddetti. Bunun üzerine genç kadın, profesyonellerin uyarılarını dikkate almak yerine dolguyu kendi kendine uygulamaya karar verdi.

Sofia, estetik enjeksiyonlar konusunda yaklaşık altı hafta süren çevrim içi bir eğitim aldığını ve bunun için 500 sterlin ödediğini söyledi.

Sofia, estetik enjeksiyonlar konusunda yaklaşık altı hafta süren çevrim içi bir eğitim aldığını ve bunun için 500 sterlin ödediğini söyledi.

Ardından internet üzerinden dolgu ürünleri satın aldığını belirten genç kadın, uygulamanın ardından dudaklarının bir süre yemek yemesini ve içmesini zorlaştıracak kadar gerildiğini anlattı.

Birkaç gün sonra şişliğin ve hassasiyetin azaldığını söyleyen Sofia, kendisini profesyonel uygulayıcılardan daha başarılı bulduğunu da ifade etti. Hedefinin ise doğal görünmek değil, tam tersine 'fazla ileri gitmiş' ve abartılı bir estetik görüntü oluşturmak olduğunu söyledi.

"En Abartılı Görünüme Ulaşmak İstiyorum"

"En Abartılı Görünüme Ulaşmak İstiyorum"

Sofia, görünümü nedeniyle insanların sokakta kendisine şaşkınlıkla baktığını ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, 'Klinikler istediğim görünümü anlamıyor. Fazla ileri gitmiş gibi görünmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Genç kadın, estetik müdahalelerdeki hedefini ise 'kusursuzluğa ulaşmak' olarak tanımlıyor. Dudaklarının büyüklüğü nedeniyle telefonundaki yüz tanıma sisteminin zaman zaman kendisini tanımadığını söylemesine rağmen bundan rahatsız olmadığını belirtiyor.

Ancak Sofia'nın geçmişinde estetik operasyonlarla ilgili ciddi bir sağlık sorunu da bulunuyor. Daha önce geçirdiği başarısız bir estetik operasyonun ardından durumunun ağırlaştığını ve yaralarından yeşil renkli akıntı geldiğini anlatan genç kadın, o dönemde hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sofia'nın yaşadıkları, son dönemde sosyal medyada giderek daha görünür hale gelen evde estetik enjeksiyon uygulamalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Sofia'nın yaşadıkları, son dönemde sosyal medyada giderek daha görünür hale gelen evde estetik enjeksiyon uygulamalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Özellikle internet üzerinden temin edilen ve içeriği ya da güvenilirliği belirsiz ürünlerin kontrolsüz şekilde vücuda enjekte edilmesi; enfeksiyon, doku hasarı ve ciddi komplikasyonlar gibi riskler taşıyor. Dudak bölgesindeki yanlış uygulamalar ise damarların zarar görmesine ve kalıcı hasara kadar varabilen sonuçlara yol açabiliyor.

Sofia ise tüm bu uyarılara rağmen estetik müdahalelerden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Onun 'mükemmellik' arayışı sürerken, yaşadığı deneyim evde yapılan estetik uygulamaların ne kadar ciddi riskler barındırabileceğini de bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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