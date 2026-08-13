Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ölmesinden Final Yapan Dizinin Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.
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Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.
12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.
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TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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