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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ölmesinden Final Yapan Dizinin Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ölmesinden Final Yapan Dizinin Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 15:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un da hikayeye ölerek veda edeceğinin ortaya çıkmasıyla gözler dizinin geçmiş sezonlarına çevrildi. Dört sezonda kadrosundan 24 oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde 9 karakterin hikayesi ölümle sona erdi.

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Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Özge Törer'in Savcı Ferda rolüyle başrolünde yer alacağı Karakuyu dizisinde partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Kanal D'nin iddialı yeni dizisinin erkek başrolü Kahraman için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre rol için Onur Tuna ile görüşülüyor.

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12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu için geçtiğimiz hafta final kararı alınmıştı. Doğanın Kanunu dizisi bu hafta reyting düşüşü yaşamaya devam etti ve 3. sıraya geriledi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılıkların ardından dizinin final yapacağı iddia edildi. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun 9 bölüm süreceği iddiaları ortalığı karıştırırken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan final iddialarına yanıt geldi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde resmen yaprak dökümü yaşanıyor. 5. sezon onayı alan dizinin kadrosunda şaşırtan bir ayrılık yaşanmış ve Nilay'a hayat veren Feyza Civelek diziden çıkarılmıştı. Feyza Civelek'in vedası sonrası ciddi değişiklikler yaşanan Şerbo'da ilk bölümden beri rol alan Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'a geçtiğimiz günlerde veda edildi. Ceren Karakoç'un diziden ayrılması seyirciyi şoke ederken iddialara göre Kızılcık Şerbeti final yapacak.

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TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mehmed: Fetihler Sultanının zaman atlamasıyla başlayacak 4. sezonuna sürpriz bir isim katıldı. Genç oyuncu, Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teşkilat'ın 7. sezonunda Tolga Sarıtaş'ın partnerinin kim olacağı merak edilirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Hande Erçel iddiasının reddedilmesinin ardından dizinin yeni kadın başrolü için Bensu Soral'la görüşüldüğü öğrenildi. Üstelik yeni sezonda Altay'ın hayatında büyük bir değişiklik yaşanacak.

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Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.

Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın hikayesinin nasıl biteceği belli oldu. 6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın akıbeti ortaya çıkacak. Nursema karakteri diziye ölerek veda ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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