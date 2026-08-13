Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! II. Bayezid'e Hayat Verecek
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Mehmed: Fetihler Sultanının zaman atlamasıyla başlayacak 4. sezonuna sürpriz bir isim katıldı. Genç oyuncu, Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Caner Topçu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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