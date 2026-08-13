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Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! II. Bayezid'e Hayat Verecek

Mehmed: Fetihler Sultanı'na Bomba Transfer! II. Bayezid'e Hayat Verecek

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 09:33
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Mehmed: Fetihler Sultanının zaman atlamasıyla başlayacak 4. sezonuna sürpriz bir isim katıldı. Genç oyuncu, Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, eylül ayında başlayacak 4. sezonu öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Miray Yapım imzalı dizinin kadrosuna geçtiğimiz günlerde Serkan Çayoğlu'nun partneri ve yeni kadın başrol olarak Begüm Birgören dahil olmuştu. Peş peşe gelen transferlere şimdi genç bir isim katıldı.

Genç oyuncu Caner Topçu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Genç oyuncu Caner Topçu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacak diziye son olarak genç oyuncu Caner Topçu katıldı. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Caner Topçu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid'i canlandıracak.

Caner Topçu'nun hayat vereceği ve ilerleyen yıllarda II. Bayezid olarak Osmanlı tahtına çıkacak Şehzade Bayezid, sakin kişiliği nedeniyle tarihte “Veli” lakabıyla anılan isimlerden biri olarak biliniyor.

Böylece zaman atlamasıyla başlayacak Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid de hikayenin önemli karakterlerinden biri olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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