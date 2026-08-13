Ünlü Markadan Herkesi Şaşırtan İş İlanı: Yılda 3 Ay Çalışıp 12 Ay Maaş Alacak Eleman Aranıyor
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/3-ay-calisip...
Kolombiya Karayipleri’nde lüks bir adada, günde sadece iki saat mesai ile tüm yıl maaş alabileceğiniz 'Gün Batımı Tadım Uzmanı' ilanı internette viral oldu. Ulaşımdan vizeye kadar tüm masrafların şirket tarafından karşılandığı bu benzersiz kariyer fırsatı, sosyal medyada başvuru rekorları kırıyor.
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Ünlü bir içecek markasının Kolombiya Karayipler'indeki özel adası için açtığı "Gün Batımı Tadım Uzmanı" kadrosu, duyanları kelimenin tam anlamıyla şaşkına çeviriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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