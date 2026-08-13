Ünlü Markadan Herkesi Şaşırtan İş İlanı: Yılda 3 Ay Çalışıp 12 Ay Maaş Alacak Eleman Aranıyor

Sosyal medyada elden ele yayılan ve okuyanların gözlerine inanamadığı bu eşsiz kariyer fırsatı, çalışanlara yılda yalnızca üç ay mesai yaparak tam on iki ay boyunca düzenli maaş alma imkanı sunuyor. Modern çalışma hayatının stresinden bunalanlar için adeta bir cennet kapısı olarak değerlendirilen bu pozisyon, şimdiden dijital dünyanın en çok tartışılan ve araştırılan konuları arasına yerleşti.

Günde sadece iki saatinizi ayırmanız gereken bu sıra dışı görevde, temel iş tanımınız her akşam gün batımına karşı tadım yapmak olarak belirlenmiş. Geriye kalan tüm vaktinizde ise adanın sunduğu sınırsız imkanlardan hiçbir ücret ödemeden doyasıya faydalanabiliyorsunuz. Şirketin sunduğu ayrıcalıklar yalnızca yüksek yaşam standartları ve maaşla da sınırlı kalmıyor. Adaya gidiş dönüş uçak biletlerinden lüks konaklamaya, günlük yeme içme masraflarından vize ve pasaport harçlarına kadar aklınıza gelebilecek tüm maliyetler marka tarafından eksiksiz bir şekilde karşılanıyor. Üstelik şirket, gösterdiği performanstan memnun kaldığı çalışanlarına bu rüya adada süresiz olarak yaşama hakkı tanıyacağını da müjdeliyor.

Bu olağanüstü ilanın internette geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte on binlerce kişi başvuru formunu bulabilmek için arama motorlarına akın etti. Geleneksel mesai saatleri ve çalışma koşullarıyla kıyaslandığında gerçek olamayacak kadar cazip duran bu teklif, sosyal platformlarda oldukça eğlenceli ve esprili diyalogların yaşanmasına da neden oldu. Sunulan üst düzey lüksü ve eşine rastlanmamış rahatlığı gören birçok kişi gönderiyi yorum yağmuruna tutarken, bir kullanıcının yazdığı 'Lütfen beni işe alın, üstüne maaşı ben size vereyim' şeklindeki tepkisi viral olarak günün en çok paylaşılan sözlerinden biri haline geldi.