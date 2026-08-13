Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Resmen Süsledi: İşte Enfes Görüntüler!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor yağmuru, yurdumuzun birçok noktasından gözlemlendi. Şehrin ışıklarından uzak noktalara gidenler, enfes bir manzaranın tadını çıkardı. Saatte neredeyse 100 meteorun görülebileceği Perseid meteor yağmurunda, kameralara da nefes kesici anlar yansıdı.
İşte Türkiye'nin dört bir yanından Perseid meteor yağmuru görüntüleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perseid meteor yağmurunun en yoğun anlarından biri, dün gece yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu'da gökyüzü tutkunları, Seben Taşlıyayla Göleti çevresinde toplandı.
Her sene aynı tarihte meydana gelen meteor yağmuru, tüm dünyada merakla bekleniyor.
Konya'da bulunan Kuşça Peribacaları'nda meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, astronomlar gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın