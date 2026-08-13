Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Resmen Süsledi: İşte Enfes Görüntüler!

Fotoğraf: Yozgat

Türkiye'nin dört bir yanında da bu anlara şahitlik etmek isteyenler bir araya geldi. Birçok şehrimizde gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlendi. Şehir ışıklarından uzak noktalarda yapılan bu etkinliklerde, nefes kesici manzaralara tanıklık edildi.

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve yapan meteor yağmuru, İstanbul'dan Nevşehir'e, Ankara'dan Yozgat'a kadar birçok kentte gökyüzünü süsledi.