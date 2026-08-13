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Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Resmen Süsledi: İşte Enfes Görüntüler!

Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünü Resmen Süsledi: İşte Enfes Görüntüler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 09:15
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Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor yağmuru, yurdumuzun birçok noktasından gözlemlendi. Şehrin ışıklarından uzak noktalara gidenler, enfes bir manzaranın tadını çıkardı. Saatte neredeyse 100 meteorun görülebileceği Perseid meteor yağmurunda, kameralara da nefes kesici anlar yansıdı.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından Perseid meteor yağmuru görüntüleri.

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Perseid meteor yağmurunun en yoğun anlarından biri, dün gece yaşandı.

Perseid meteor yağmurunun en yoğun anlarından biri, dün gece yaşandı.

Fotoğraf: Yozgat

Türkiye'nin dört bir yanında da bu anlara şahitlik etmek isteyenler bir araya geldi. Birçok şehrimizde gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlendi. Şehir ışıklarından uzak noktalarda yapılan bu etkinliklerde, nefes kesici manzaralara tanıklık edildi.

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirve yapan meteor yağmuru, İstanbul'dan Nevşehir'e, Ankara'dan Yozgat'a kadar birçok kentte gökyüzünü süsledi.

Bolu'da gökyüzü tutkunları, Seben Taşlıyayla Göleti çevresinde toplandı.

Bolu'da gökyüzü tutkunları, Seben Taşlıyayla Göleti çevresinde toplandı.

Fotoğraf: Bolu

Şehir ışıklarından uzak noktada uzun pozlama tekniğiyle meteor geçişlerini kameralara yansıdı. Fotoğraf tutkunları, en güzel anı yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Ortaya harika anlar çıktı.

Her sene aynı tarihte meydana gelen meteor yağmuru, tüm dünyada merakla bekleniyor.

Her sene aynı tarihte meydana gelen meteor yağmuru, tüm dünyada merakla bekleniyor.

Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA (Ankara)

Bu sene Güneş tutulması ve altı gezegenin hizalanmasıyla aynı güne denk gelen Perseid meteor yağmuru, büyük bir heyecan yarattı. Ülkemizden görülmeyen Güneş tutulması, Batı Avrupa'da kısmen ya da tamamen izlenebildi.

Konya'da bulunan Kuşça Peribacaları'nda meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Konya'da bulunan Kuşça Peribacaları'nda meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Fotoğraf: Konya / AA

Gece saatlerinde pik noktasına ulaşan meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği sayesinde kameralara yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, astronomlar gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptı.

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, astronomlar gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA (Kayseri)

İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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