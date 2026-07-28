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2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Güneş Tutulmasıyla Aynı Anda mı İzlenecek?

2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Güneş Tutulmasıyla Aynı Anda mı İzlenecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 16:38
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Binlerce yıldır insanlığın gözlerini gökyüzüne çevirmesine neden olan Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. Her yıl Ağustos ayında gökyüzünü ışık çizgileriyle süsleyen bu eşsiz doğa olayı, bu kez nadir bir gökyüzü olayıyla aynı döneme denk geliyor. 

Perseid meteor yağmuru, bu yıl tam Güneş tutulmasının hemen ardından yaşanacak! Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenecek? Perseid meteor yağmuru ve Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 

İşte detaylar.

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2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

2026 Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz – 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif olacak. Ancak gökyüzündeki en yoğun hareketlilik 12 Ağustos gecesi başlayıp 13 Ağustos sabahına kadar devam edecek.

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun zaman ise gece yarısından sonra, özellikle sabaha karşı saatler olacak. Bu saatlerde Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıkların oluşturduğu meteor akıntısına daha doğrudan giriyor.

2026 Perseid Meteor Yağmuru Saat Kaçta İzlenir?

Meteorları izlemek için en uygun zaman, Perseid meteor yağmurunun zirve yapacağı 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Gözlemciler, saat 23.00’ten sonra başlayarak gün doğumuna kadar devam eden süreçte bu eşsiz gökyüzü olayına tanıklık edebilecek.

Özellikle 02.00 ile 05.00 arasındaki saatler, gökyüzünde daha fazla meteor yakalama ihtimalinin arttığı en uygun gözlem zamanı olarak öne çıkıyor.

2026 Güneş Tutulması ile Perseid Meteor Yağmuru Aynı Anda mı?

2026 Güneş Tutulması ile Perseid Meteor Yağmuru Aynı Anda mı?

2026 yılının gökyüzü takvimindeki en dikkat çekici tesadüflerden biri burada ortaya çıkıyor. 12 Ağustos 2026’da tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma; Grönland, İzlanda, İspanya, Portekiz’in bazı bölgeleri ve Rusya’nın bazı kesimlerinden izlenebilecek. Avrupa’nın büyük bölümü ise parçalı tutulmaya tanıklık edecek.

Ardından aynı gece ve takip eden saatlerde Perseid meteor yağmurunun zirvesi yaşanacak. Bu iki olayın aynı döneme denk gelmesi, 2026 Ağustos’unu astronomi açısından yılın en özel dönemlerinden biri haline getiriyor.

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenebilecek mi?

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenebilecek mi?

Tam Güneş tutulmasının aksine Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenecek. Ancak en iyi görüntü için şehir ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor.

Meteor yağmurunu izlemek için:

  • Karanlık ve açık alanlar tercih edilmeli,

  • Bina ışıklarından uzak durulmalı,

  • Gökyüzünün geniş bir bölümü görülebilmeli,

  • Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklenmeli.

Teleskop veya özel ekipman gerekmeden çıplak gözle izlenebilen Perseidler, doğru koşullarda saatte onlarca meteor görülmesine imkan sağlayabilir.

Perseid Meteor Yağmurunda Kaç Meteor Görülecek?

2026 yılında Ay’ın Yeni Ay dönemine denk gelmesi nedeniyle gökyüzü çok daha karanlık olacak. Bu da özellikle soluk meteorların fark edilmesini kolaylaştıracak. 

Uygun koşullarda saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor görmek mümkün olabilir. Bazı parlak meteorlar ise gökyüzünde uzun süre kalan ışık izleri bırakabilir.

Peki Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Peki Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Perseid meteor yağmuru, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve kaya parçalarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir gökyüzü olayıdır.

Atmosfere büyük hızlarla giren bu küçük parçacıklar sürtünme nedeniyle yanar ve gökyüzünde “kayan yıldız” olarak bilinen parlak çizgileri oluşturur.

Aslında yıldızlar hareket etmiyor; gördüğümüz ışık izleri, Dünya’nın milyonlarca kilometrelik uzay yolculuğu sırasında karşılaştığı küçük kozmik parçaların atmosferde yanmasından kaynaklanıyor.

Neden Perseid İsmi Verildi?

Meteorlar gökyüzünde Perseus takımyıldızından çıkıyormuş gibi göründüğü için bu meteor yağmuruna “Perseid” adı verildi.

Antik Yunan mitolojisinde Perseus, Medusa’yı öldüren kahraman olarak bilinir. Bu nedenle Perseid meteor yağmuru, yalnızca astronomik değil, mitolojik açıdan da dikkat çeken gökyüzü olaylarından biridir.

Perseid Meteor Yağmurunun Tarihi

Perseid meteor yağmuruna dair ilk kayıtların yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığı biliniyor. Çinli gökyüzü gözlemcileri, M.S. 36 yılında gökyüzünde çok sayıda parlak ışık görüldüğünü kaydetti.

Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde çeşitli anlamlar yüklenen Perseidler, 19. yüzyılda bilim insanlarının düzenli bir meteor yağmuru olduğunu keşfetmesiyle modern astronominin önemli araştırma alanlarından biri haline geldi.

Belçikalı astronom Adolphe Quetelet, Perseidlerin her yıl tekrarlandığını ortaya koyarken, İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli ise 1866 yılında bu meteor yağmurunun Swift-Tuttle kuyruklu yıldızıyla bağlantısını açıkladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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