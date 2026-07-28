2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Güneş Tutulmasıyla Aynı Anda mı İzlenecek?

Binlerce yıldır insanlığın gözlerini gökyüzüne çevirmesine neden olan Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. Her yıl Ağustos ayında gökyüzünü ışık çizgileriyle süsleyen bu eşsiz doğa olayı, bu kez nadir bir gökyüzü olayıyla aynı döneme denk geliyor.

Perseid meteor yağmuru, bu yıl tam Güneş tutulmasının hemen ardından yaşanacak! Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenecek? Perseid meteor yağmuru ve Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

İşte detaylar.