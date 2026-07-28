2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Güneş Tutulmasıyla Aynı Anda mı İzlenecek?
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Binlerce yıldır insanlığın gözlerini gökyüzüne çevirmesine neden olan Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. Her yıl Ağustos ayında gökyüzünü ışık çizgileriyle süsleyen bu eşsiz doğa olayı, bu kez nadir bir gökyüzü olayıyla aynı döneme denk geliyor.
Perseid meteor yağmuru, bu yıl tam Güneş tutulmasının hemen ardından yaşanacak! Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenecek? Perseid meteor yağmuru ve Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
İşte detaylar.
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2026 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?
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2026 Güneş Tutulması ile Perseid Meteor Yağmuru Aynı Anda mı?
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenebilecek mi?
Peki Perseid Meteor Yağmuru Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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