Patronuna "Manen Yıprandım Yoruldum" Yazan Çalışan İstifa Etmiş Sayıldı
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Patronuna gönderdiği e-postada “manen yıprandım, yoruldum” diyen yöneticinin iş sözleşmesi istifa gerekçesiyle sona erdirildi. Yerel mahkeme tazminat kararı verirken Yargıtay, söz konusu ifadeleri fesih iradesi olarak kabul ederek kararı bozdu.
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İşveren sitemi istifa saydı ve tazminat ödemedi.
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Yönetici "istifa etmedim" dedi.
Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu.
Yargıtay kararı bozdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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