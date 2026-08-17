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Patronuna "Manen Yıprandım Yoruldum" Yazan Çalışan İstifa Etmiş Sayıldı

Patronuna "Manen Yıprandım Yoruldum" Yazan Çalışan İstifa Etmiş Sayıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 22:25
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Patronuna gönderdiği e-postada “manen yıprandım, yoruldum” diyen yöneticinin iş sözleşmesi istifa gerekçesiyle sona erdirildi. Yerel mahkeme tazminat kararı verirken Yargıtay, söz konusu ifadeleri fesih iradesi olarak kabul ederek kararı bozdu.

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İşveren sitemi istifa saydı ve tazminat ödemedi.

İşveren sitemi istifa saydı ve tazminat ödemedi.

Çalışanların işverenleriyle yazılı iletişimlerinde kullandıkları ifadelerin hukuki sonuç doğurabileceğine ilişkin dikkat çeken bir karar verildi.

Bir şirkette yaklaşık üç yıldır grup başkanı olarak görev yapan yönetici, işverene gönderdiği e-postada son bir yılda olumsuz tutumlarla karşılaştığını ve bilgisi dışında priminin düşürüldüğünü belirtti. Yönetici, mesajının sonunda “manen yıprandım, yoruldum” ifadelerine yer verdi.

İşveren ise bu sözleri istifa beyanı olarak yorumlayarak yöneticinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden sona erdirdi.

Yönetici "istifa etmedim" dedi.

Yönetici "istifa etmedim" dedi.

Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu.

Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu.

İş Mahkemesi, yöneticinin çalışma koşullarına yönelik şikâyetleriyle birlikte işverene gönderdiği e-postanın içeriğini inceledi. Mahkeme, mesajda açık ve kesin bir istifa iradesinin ortaya konulmadığı kanaatine vardı.

Yöneticinin daha sonra gönderdiği ihtarnameyi de değerlendiren mahkeme, bu belgenin çalışanın işten ayrılma niyetinde olmadığını gösterdiğine karar verdi. İşverenin, iş sözleşmesinin tazminat hakkı doğurmayacak şekilde sona erdiğini kanıtlayamadığına hükmeden mahkeme, yöneticiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi.

İşverenin istinaf başvurusu da mahkeme tarafından reddedildi.

Yargıtay kararı bozdu.

Yargıtay kararı bozdu.

İşverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin incelemesine taşındı. Daire, yöneticinin işverene gönderdiği e-postanın yanı sıra verilen yanıtı, tanık anlatımlarını ve dosyadaki diğer delilleri birlikte değerlendirdi.

Yargıtay, yerel mahkemenin ulaştığı sonucun dosyadaki delillerle örtüşmediğine karar verdi. Kararda, tüm deliller bir arada ele alındığında iş sözleşmesinin çalışan tarafından sona erdirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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