Patronuna "Manen Yıprandım Yoruldum" Yazan Çalışan İstifa Etmiş Sayıldı

Çalışanların işverenleriyle yazılı iletişimlerinde kullandıkları ifadelerin hukuki sonuç doğurabileceğine ilişkin dikkat çeken bir karar verildi.

Bir şirkette yaklaşık üç yıldır grup başkanı olarak görev yapan yönetici, işverene gönderdiği e-postada son bir yılda olumsuz tutumlarla karşılaştığını ve bilgisi dışında priminin düşürüldüğünü belirtti. Yönetici, mesajının sonunda “manen yıprandım, yoruldum” ifadelerine yer verdi.

İşveren ise bu sözleri istifa beyanı olarak yorumlayarak yöneticinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden sona erdirdi.