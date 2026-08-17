Cristiano Ronaldo ve Georgina Evlendi, Evlilik Sözleşmelerindeki Maddeler Konuşuldu
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11 Ağustos’ta dünyaevine giren Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Anlaşmaya göre çiftin boşanması halinde Ronaldo, Rodriguez’e hayatı boyunca aylık 100 bin euro ödeme yapacak.
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Aile arasında bir törenle evlendiler.
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Mal varlıkları ayrı tutulacak.
Malikane Georgina'ya bırakılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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