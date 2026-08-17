article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Cristiano Ronaldo ve Georgina Evlendi, Evlilik Sözleşmelerindeki Maddeler Konuşuldu

Cristiano Ronaldo ve Georgina Evlendi, Evlilik Sözleşmelerindeki Maddeler Konuşuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 19:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

11 Ağustos’ta dünyaevine giren Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Anlaşmaya göre çiftin boşanması halinde Ronaldo, Rodriguez’e hayatı boyunca aylık 100 bin euro ödeme yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile arasında bir törenle evlendiler.

Aile arasında bir törenle evlendiler.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından paylaştıkları alyanslı fotoğrafla evliliklerini duyurdu. Çiftin, Lizbon yakınlarında bulunan ve 40,6 milyon dolar değerindeki malikanelerinde, yalnızca aile üyeleri ve çocuklarının katıldığı sade bir törenle evlendiği öğrenildi.

Öte yandan çiftin düğünden bir gün önce imzaladığı evlilik sözleşmesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Mal varlıkları ayrı tutulacak.

Mal varlıkları ayrı tutulacak.

Lizbon’daki bir noterlikte imzalanan evlilik sözleşmesine göre, Ronaldo ve Rodriguez’in evlilik öncesinde sahip oldukları mal varlıkları birbirinden ayrı tutulacak. Anlaşmanın en dikkat çeken bölümü ise olası bir boşanma halinde uygulanacak maddeler oldu.

Sözleşmede yer alan şartlara göre, servetinin 1,2 milyar doları aştığı belirtilen Cristiano Ronaldo, evliliğin sona ermesi durumunda Georgina Rodriguez’e aylık 100 bin euro ömür boyu ödeme yapacak. Düzenlemenin, Rodriguez’in mevcut yaşam standartlarını ve ekonomik bağımsızlığını güvence altına almayı hedeflediği aktarıldı.

Malikane Georgina'ya bırakılacak.

Malikane Georgina'ya bırakılacak.

Evlilik sözleşmesinde gayrimenkullere ilişkin özel bir düzenleme de yer aldı. Çiftin boşanması halinde, Madrid’in prestijli La Finca bölgesinde bulunan ve milyonlarca dolar değerindeki aile malikanesinin mülkiyetinin doğrudan Georgina Rodriguez’e geçeceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
4
3
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın