Cristiano Ronaldo ve Georgina Evlendi, Evlilik Sözleşmelerindeki Maddeler Konuşuldu

Lizbon’daki bir noterlikte imzalanan evlilik sözleşmesine göre, Ronaldo ve Rodriguez’in evlilik öncesinde sahip oldukları mal varlıkları birbirinden ayrı tutulacak. Anlaşmanın en dikkat çeken bölümü ise olası bir boşanma halinde uygulanacak maddeler oldu.

Sözleşmede yer alan şartlara göre, servetinin 1,2 milyar doları aştığı belirtilen Cristiano Ronaldo, evliliğin sona ermesi durumunda Georgina Rodriguez’e aylık 100 bin euro ömür boyu ödeme yapacak. Düzenlemenin, Rodriguez’in mevcut yaşam standartlarını ve ekonomik bağımsızlığını güvence altına almayı hedeflediği aktarıldı.