İrlandalı Kaleci Gavin Bazunu İsrail Maçına Çıkmayacağını Açıkladı

İngiltere'de Bolton forması giyen 24 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada kararının İsrail halkını ya da dinini hedef almadığını, yalnızca ülkeyi yönetenlere karşı bir duruş olduğunu vurguladı. Bazunu, 'Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Bu kararı kolay bir şekilde almıyorum ama ben güçlü bir inanca sahip biriyim ve karakterimi doğru bir şekilde göstermek istiyorum. İsrail ile oynayacağımız maça çıkmak bana doğru gelmiyor. Bu kararı almamın tek bir sebebi var: Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu duruşum İsrail'deki insanlara ya da dinlerine karşı değil. O ülkeyi yöneten insanlara karşı. Bu hayatta insanların çıkıp büyük bir adım atacak birkaç şansları olduğuna inanıyorum. Bunun da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum' dedi.