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İrlandalı Kaleci Gavin Bazunu İsrail Maçına Çıkmayacağını Açıkladı

İrlandalı Kaleci Gavin Bazunu İsrail Maçına Çıkmayacağını Açıkladı

İsrail futbol İrlanda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 23:10
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İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'le oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Takımda günlerdir süren belirsizlik, futbolcuların yaptığı oylamayla sona erdi ve İrlanda maça çıkma kararı aldı.

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Bazunu kararını kendisi duyurdu.

Bazunu kararını kendisi duyurdu.

İngiltere'de Bolton forması giyen 24 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada kararının İsrail halkını ya da dinini hedef almadığını, yalnızca ülkeyi yönetenlere karşı bir duruş olduğunu vurguladı. Bazunu, 'Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Bu kararı kolay bir şekilde almıyorum ama ben güçlü bir inanca sahip biriyim ve karakterimi doğru bir şekilde göstermek istiyorum. İsrail ile oynayacağımız maça çıkmak bana doğru gelmiyor. Bu kararı almamın tek bir sebebi var: Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu duruşum İsrail'deki insanlara ya da dinlerine karşı değil. O ülkeyi yöneten insanlara karşı. Bu hayatta insanların çıkıp büyük bir adım atacak birkaç şansları olduğuna inanıyorum. Bunun da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum' dedi.

Oylamadan maça çıkma kararı çıktı.

Oylamadan maça çıkma kararı çıktı.

Bazunu'nun kararını takım arkadaşlarına iletmesinin ardından İrlandalı futbolcular, Macaristan'ın Debrecen kentinde kaldıkları otelde yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptı. Bu nedenle cumartesi sabahı yapılması planlanan antrenman ve basın toplantısı ertelenirken, İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) futbolcuların 'açık bir çoğunlukla' maça çıkma yönünde oy kullandığını açıkladı. Eski teknik direktör Brian Kerr'in aktardığına göre oylama 14'e 8 sonuçlandı. Kadrodan ayrılan Bazunu'nun yerine kaleci James Talbot apar topar takıma dahil edildi. Federasyon ayrıca futbolcuların maçta Gazze'de hayatını kaybedenler için siyah kol bandı takacağını, İsrail ve Avusturya maçlarından elde edilecek gelirin de yardım kuruluşlarına bağışlanacağını duyurdu.

Maç yarın Debrecen'de oynanacak.

Maç yarın Debrecen'de oynanacak.

İrlanda ile İsrail, pazar günü Debrecen'de karşı karşıya gelecek, iki takım arasındaki ikinci maç ise 4 Ekim'de Sırbistan'da seyircisiz oynanacak. İrlanda'da Gazze'deki savaş nedeniyle maçların boykot edilmesi çağrıları haftalardır sürüyor ve 160'ı aşkın İrlandalı sporcu federasyona karşılaşmaları iptal etme çağrısı yapan açık bir mektup imzalamıştı. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson da hafta içinde oyuncularının bu konuda 'aynı görüşü ya da aynı güçte görüşü paylaşmadığını' söylemişti. Maçı yayınlayacak İrlanda devlet kanalı RTE ise karşılaşmayı stüdyo programı ve reklam olmadan ekrana getirecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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