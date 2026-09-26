Piyangodan 32 Milyon Euro Kazanan Ailenin Hayatı Altüst Oldu: Her Şeylerini Kaybettiler

Avustralya’da şans oyunundan 32,4 milyon euro kazanan bir aile, büyük ikramiye sonrasında felakete sürüklendi. Tek bir gecede multimilyoner olan ailenin elde ettiği bu devasa servet, beklenenin aksine mutluluk getirmek yerine tam anlamıyla bir yıkım tablosu yarattı. Yaşanan acı süreç, finansal gücün doğru yönetilmediği takdirde nasıl büyük bir trajediye dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.

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