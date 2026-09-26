Piyangodan 32 Milyon Euro Kazanan Ailenin Hayatı Altüst Oldu: Her Şeylerini Kaybettiler
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Kaynak: https://www.dailymail.com/lifestyle/a...
Avustralya’da şans oyunundan 32,4 milyon euro kazanan bir aile, büyük ikramiye sonrasında felakete sürüklendi. Tek bir gecede multimilyoner olan ailenin elde ettiği bu devasa servet, beklenenin aksine mutluluk getirmek yerine tam anlamıyla bir yıkım tablosu yarattı. Yaşanan acı süreç, finansal gücün doğru yönetilmediği takdirde nasıl büyük bir trajediye dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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