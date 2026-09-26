article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Piyangodan 32 Milyon Euro Kazanan Ailenin Hayatı Altüst Oldu: Her Şeylerini Kaybettiler

Piyangodan 32 Milyon Euro Kazanan Ailenin Hayatı Altüst Oldu: Her Şeylerini Kaybettiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 23:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya’da şans oyunundan 32,4 milyon euro kazanan bir aile, büyük ikramiye sonrasında felakete sürüklendi. Tek bir gecede multimilyoner olan ailenin elde ettiği bu devasa servet, beklenenin aksine mutluluk getirmek yerine tam anlamıyla bir yıkım tablosu yarattı. Yaşanan acı süreç, finansal gücün doğru yönetilmediği takdirde nasıl büyük bir trajediye dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.dailymail.com/lifestyle/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Yıllardaki Lüks Yaşam Kısa Sürede Yerini Hatalı Kararlara Bıraktı

İlk Yıllardaki Lüks Yaşam Kısa Sürede Yerini Hatalı Kararlara Bıraktı

Ailenin ismi açıklanmayan genç oğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda çocukluk yıllarının başlarda rüya gibi geçtiğini ifade ediyor. İlk dönemlerde gösterişli tatiller ve geniş imkanlar içinde büyüyen genç adam, asıl çöküşün anne ve babasının mesleklerini bırakmasıyla başladığını aktarıyor. Mesleği hemşirelik olan anne ile bahçıvanlık yapan babanın işlerinden istifa edip ticarete atılma girişimleri, üst üste gelen başarısızlıklarla sonuçlanıyor. Tecrübesizce yapılan yanlış yatırımlar, kontrolsüz harcamalar ve yakın çevreye verilen geri dönüşsüz borçlar nedeniyle aile elindeki serveti hızla eritmeye başlıyor.

Finansal Kayıplar Sağlık Problemlerini Ve Bağımlılığı Tetikledi

Finansal Kayıplar Sağlık Problemlerini Ve Bağımlılığı Tetikledi

Giden paraların ardından yaşanan ağır vicdan azabı ve ekonomik baskı, annenin ruh sağlığı üzerinde ciddi hasarlar bırakıyor. Derin bir depresyona giren talihsiz kadın, aynı zamanda obezite sorunu sebebiyle mide küçültme operasyonu geçiriyor. Ameliyat sonrası yaşadığı psikolojik bunalımı atlatamayan anne, zamanla ağır bir alkol bağımlılığının pençesine düşüyor.

On Dört Yıllık Sürecin Sonunda Gelen İflas

On Dört Yıllık Sürecin Sonunda Gelen İflas

İkramiyenin kazanılmasından 14 yıl sonra aile tüm varlığını kaybederek resmen iflas ediyor. Yaşadığı pişmanlık ve ruhsal çöküş nedeniyle alkol bağımlılığı kronik karaciğer yetmezliğine dönüşen anne ise hayatını kaybediyor. Ailenin hayatta kalan oğlu, servetin sanıldığı gibi sorunları çözmediğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulunuyor. Çok paraya sahip olmanın tek başına huzur sağlamadığını belirten genç adam, bu ikramiyeyi hiç kazanmamış olmaları durumunda annesinin bugün hâlâ hayatta kalabileceğini dile getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın