Kilosu Binlerce Dolara Satılıyor: Dünyanın En Pahalı Mantarları Belli Oldu

“Siyah elmas” unvanıyla gurme dünyasında adından söz ettiren siyah trüf mantarı, yüksek alım gücüne hitap eden bir diğer seçkin tür olarak öne çıkıyor. Beyaz trüfe kıyasla ısıya karşı son derece dayanıklı bir yapı sergilediğinden dolayı sıcak yemeklerde, özellikle kaliteli kırmızı et ve makarnalarda sıklıkla tercih ediliyor. Yalnızca birkaç gram dâhil edildiği tabağın lezzet profiline güçlü bir derinlik kazandırmaya yetiyor. Kalitesine ve hasat sezonunun verimliliğine bağlı olarak pazarda yüksek meblağlardan alıcı bulmayı başarıyor.