Kilosu Binlerce Dolara Satılıyor: Dünyanın En Pahalı Mantarları Belli Oldu
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Kaynak: https://www.thekitchn.com/why-are-mor...
Doğada sınırlı miktarda yetişen, toplaması büyük bir uzmanlık gerektiren ve benzersiz aromalarıyla gurme mutfakların vazgeçilmezi haline gelen nadir mantar türleri, astronomik fiyatlarıyla lüks restoran menülerini süslemeye devam ediyor. Toplanma süreçleri adeta bir hazine avını andıran bu özel mantarlar, kısa hasat dönemleri ve yapay yollarla yetiştirilememeleri nedeniyle kilogram başına binlerce dolarlık bir pazarı temsil ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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