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Kilosu Binlerce Dolara Satılıyor: Dünyanın En Pahalı Mantarları Belli Oldu

Kilosu Binlerce Dolara Satılıyor: Dünyanın En Pahalı Mantarları Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 22:15
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Doğada sınırlı miktarda yetişen, toplaması büyük bir uzmanlık gerektiren ve benzersiz aromalarıyla gurme mutfakların vazgeçilmezi haline gelen nadir mantar türleri, astronomik fiyatlarıyla lüks restoran menülerini süslemeye devam ediyor. Toplanma süreçleri adeta bir hazine avını andıran bu özel mantarlar, kısa hasat dönemleri ve yapay yollarla yetiştirilememeleri nedeniyle kilogram başına binlerce dolarlık bir pazarı temsil ediyor.

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Kaynak: https://www.thekitchn.com/why-are-mor...
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Mutfağın En Değerli Mücevheri Olarak Kabul Edilen Beyaz Trüf Zirvedeki Yerini Koruyor

Mutfağın En Değerli Mücevheri Olarak Kabul Edilen Beyaz Trüf Zirvedeki Yerini Koruyor

Lüks gastronomi pazarının tartışmasız lideri konumundaki beyaz trüf mantarı, fiyatı ve bulunabilirliğiyle rekor kırmaya devam ediyor. Ağaç kökleriyle ortak yaşam sürdüren ve toprağın derinliklerinde gizlenen bu tür, yalnızca özel eğitimli koku takibi yapan köpekler vasıtasıyla tespit edilebiliyor. Mantarın ebatı, görsel kusursuzluğu ve topraktan çıkarıldıktan hemen sonra hızla kaybolan o yoğun aroması, satış bedelinin belirlenmesinde kilit bir rol oynuyor. Toplandıktan kısa bir süre sonra tazeliğini yitirme riski taşıdığı için pazar değeri katlanarak artış gösteriyor.

Siyah Elmas Şıklığıyla Sıcak Yemeklerin İncisi Siyah Trüf Menülerin Gözdesi Oluyor

Siyah Elmas Şıklığıyla Sıcak Yemeklerin İncisi Siyah Trüf Menülerin Gözdesi Oluyor

“Siyah elmas” unvanıyla gurme dünyasında adından söz ettiren siyah trüf mantarı, yüksek alım gücüne hitap eden bir diğer seçkin tür olarak öne çıkıyor. Beyaz trüfe kıyasla ısıya karşı son derece dayanıklı bir yapı sergilediğinden dolayı sıcak yemeklerde, özellikle kaliteli kırmızı et ve makarnalarda sıklıkla tercih ediliyor. Yalnızca birkaç gram dâhil edildiği tabağın lezzet profiline güçlü bir derinlik kazandırmaya yetiyor. Kalitesine ve hasat sezonunun verimliliğine bağlı olarak pazarda yüksek meblağlardan alıcı bulmayı başarıyor.

Japon Mutfak Kültürünün Sembolü Matsutake Ve İlkbaharın Habercisi Buruşuk Mantar Yoğun İlgi Görüyor

Japon Mutfak Kültürünün Sembolü Matsutake Ve İlkbaharın Habercisi Buruşuk Mantar Yoğun İlgi Görüyor

Özellikle Asya mutfağında sonbahar aylarının en saygın lezzetlerinden biri sayılan matsutake mantarı, yaşlı çam ormanlarındaki özel ekosisteme bağımlı olarak büyüyor. Baharatlı ve reçineli aroması sayesinde diğer türlerden ayrılan matsutake, kilogram başına binlerce dolara varan etiketiyle lüks tüketim listelerine adını yazdırıyor. İlkbaharda kısa süreliğine ortaya çıkan ve girintili çıkıntılı şapka yapısıyla tanınan buruşuk mantar ise kurutulmuş seçenekleriyle gurme pazarların aranan unsurları arasında kendine sağlam bir yer ediniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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