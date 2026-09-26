Kanuni Sultan Süleyman ile Pargalı İbrahim'in Arabada Şarkı Söyleyerek Yolculuk Yaptığı Video Olay Oldu

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@sporedits542/...
Artık yapay zeka ile yapılabileceklerin bir sınırı yok desek yeridir. Yapay zekanın bu sınırsızlığı, yaratıcı zekayla bir araya gelince ortaya akılalmaz işler çıkabiliyor. Bazıları neredeyse film tadında videolar üretiyor bazıları ise ürettiği videolarla internete verdiğimiz paraya sonuna kadar değen eğlenceli anlar yaşatıyor.
Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı İbrahim'inin modern bir otomobilin içinde müzik dinleyip şarkı söylediği yapay zeka videosu sosyal medyada olay oldu. Pek çok kişi tarafından paylaşılan bu sıra dışı çalışma, özellikle dizinin hayranlarının beğenisini topladı.
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"Manisa'ya gidiyorlar"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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