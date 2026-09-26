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Kanuni Sultan Süleyman ile Pargalı İbrahim'in Arabada Şarkı Söyleyerek Yolculuk Yaptığı Video Olay Oldu

Kanuni Sultan Süleyman ile Pargalı İbrahim'in Arabada Şarkı Söyleyerek Yolculuk Yaptığı Video Olay Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 22:21

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Artık yapay zeka ile yapılabileceklerin bir sınırı yok desek yeridir. Yapay zekanın bu sınırsızlığı, yaratıcı zekayla bir araya gelince ortaya akılalmaz işler çıkabiliyor. Bazıları neredeyse film tadında videolar üretiyor bazıları ise ürettiği videolarla internete verdiğimiz paraya sonuna kadar değen eğlenceli anlar yaşatıyor. 

Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı İbrahim'inin modern bir otomobilin içinde müzik dinleyip şarkı söylediği yapay zeka videosu sosyal medyada olay oldu. Pek çok kişi tarafından paylaşılan bu sıra dışı çalışma, özellikle dizinin hayranlarının beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sporedits542/...
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"Manisa'ya gidiyorlar"

"Manisa'ya gidiyorlar"

Daha önce de Muhteşem Yüzyıl pek çok yapay zeka videosuna konu olmuştu. Her karakteri ve her repliği ayrı olay olan dizi, sosyal medyanın hala en çok konuşulan yapımlarının başında geliyor. Dönem kostümleriyle arabada yüksek sesle müzik dinleyen ikilinin o videosu da sosyal medya mizahşörlerine  malzeme çıkardı elbette.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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