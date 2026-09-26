İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Zengin Çocuğu Olmanın Üzerine Hiç Düşünmediğimiz Bir Yanını Anlattı

Özdek, videoda insan beyninin zıtlıkla çalıştığını anlattı. Özdek'in anlattığına göre bir şeyin değerini aslında onu kaybetme ya da onsuz kalma ihtimali belirliyor. Doğuştan her şeye sahip olan biri için ise bu zıtlık hiç var olmuyor. Dolayısıyla 'başarma' hissi de yeterince güçlü yaşanamıyor. Self-determination (kendi kaderini tayin) kuramına göre insanı aslında sadece maddi ödüller değil, üç temel psikolojik ihtiyaç motive ediyor: özerklik, yeterlilik ve aidiyet hissi. Bir kişinin 'Bunu ben seçtim, bunu ben yaptım ve bunda gerçekten iyiyim' duygusu, miras yoluyla devredilebilecek bir şey değil. Bu yüzden dünyanın en zengin ailelerinin çocukları bile zaman zaman kendi başına bir şeyler başarma arayışına giriyor.

Elbette insanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölündü. Kimileri o kadar büyük imkanlarla doğduktan sonra başarı hissine o kadar da takılmayacaklarını, sadece paranın tadını çıkaracaklarını söyledi. Kimileri ise böyle bir durumda hayatın oldukça yavan hissettirebileceğini, zaten varolan bir paranın da verdiği güçle daha başarılı işler yapmak için çabalamak isteyeceklerini belirtti. Videodaki örneklerin dışında var olan zenginliğin tadını sonuna kadar çıkaran zengin çocukları da var tabii ki. Fakat özellikle bizim kültürümüzdeki 'Hazıra dağ dayanmaz' fikri insanları her durumda geleceğini planlamaya ve parayı daha verimli kullanmaya itiyor.