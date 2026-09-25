Orkun Işıtmak, MrBeast'la Gittiği Gana'da Galatasaray Formalı Birine Denk Geldi
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Dünyanın çeşitli yerlerinde görülen Galatasaray forması görüntüsüne bir yenisi Gana'da eklendi. MrBeast ile Gana'ya giden Orkun Işıtmak'ın forma giyen Ganalıyla sohbeti dikkat çekti.
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Orkun Işıtmak şaşkınlığını gizleyemedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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