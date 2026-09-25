Roberto Carlos Servetini Nasıl Kaybettiğini Anlattı: "Yüzde 99'unu Kaybettim"

Real Madrid formasıyla 527, Brezilya Milli Takımı'yla 127 maça çıkan Roberto Carlos, servetini kaybettiği süreci de 'Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00'da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim.' sözleriyle anlattı. Aynı panelde konuşan eski Benfica kalecisi Júlio César da benzer bir sorun yaşadığını belirterek, 'Eldivenleri bırakmaya yaklaştığımda kurslara gittim, İngilizcemi geliştirdim. Benim de eski bir menajerimle sorunum oldu. 2012'de güvenim ve bilgisizliğim yüzünden beni kandıran bir menajer yüzünden bankaya borçluyum, bu yüzden 360 derecelik bir desteğe ihtiyaç var.' dedi.