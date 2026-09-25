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Roberto Carlos Servetini Nasıl Kaybettiğini Anlattı: "Yüzde 99'unu Kaybettim"

Roberto Carlos Servetini Nasıl Kaybettiğini Anlattı: "Yüzde 99'unu Kaybettim"

Real Madrid Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 19:50
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Real Madrid ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Portekiz'de katıldığı bir panelde futbolda kazandığı servetin başına gelenleri anlattı. 53 yaşındaki Brezilyalı efsane, yaşadıklarından genç futbolculara da bir uyarı çıkardı.

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Servetinin yüzde 99'unu kaybetti.

Servetinin yüzde 99'unu kaybetti.

Roberto Carlos, Portugal Football Summit'in ikinci gününün açılışında yer aldığı 'Sahanın Ötesinde: Futbolda Marka ve Miras İnşa Etmek' başlıklı panelde konuştu. Portekiz gazetesi Record'un aktardığına göre geleceğini planlamış olmasına rağmen ciddi mali sorunlar yaşadığını anlatan Brezilyalı eski futbolcu, 'Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum. Paul hayatımı yeniden düzene soktu. 'Entourage' sayesinde hem mali durumumu hem de aile hayatımı yeniden yapılandırmayı başardım.' dedi.

Bir gecede her şeyi kaybetti.

Bir gecede her şeyi kaybetti.

Real Madrid formasıyla 527, Brezilya Milli Takımı'yla 127 maça çıkan Roberto Carlos, servetini kaybettiği süreci de 'Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00'da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim.' sözleriyle anlattı. Aynı panelde konuşan eski Benfica kalecisi Júlio César da benzer bir sorun yaşadığını belirterek, 'Eldivenleri bırakmaya yaklaştığımda kurslara gittim, İngilizcemi geliştirdim. Benim de eski bir menajerimle sorunum oldu. 2012'de güvenim ve bilgisizliğim yüzünden beni kandıran bir menajer yüzünden bankaya borçluyum, bu yüzden 360 derecelik bir desteğe ihtiyaç var.' dedi.

Kariyer sonrasını sahadayken planlamıştı.

Kariyer sonrasını sahadayken planlamıştı.

2002'de Brezilya ile dünya şampiyonluğu yaşayan ve futbol tarihinin en önemli sol beklerinden biri olarak kabul edilen Roberto Carlos, en üst düzeyde oynadığı dönemde bile kariyer sonrasına hazırlandığını da 'Kariyerimden sonraki dönemi her zaman düşündüm. Futbolcu olarak bir hikâye oluşturmak ve sahip olduğunuz imajdan yararlanmak gerekiyor. Futbolu bırakmaya karar verdiğimde sportif direktörlük lisansımı çoktan almıştım ve birçok markayla çalışıyordum.' sözleriyle aktardı. 2007-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı, hâlen Real Madrid'in elçisi olarak görev yapıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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