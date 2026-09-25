Roberto Carlos Servetini Nasıl Kaybettiğini Anlattı: "Yüzde 99'unu Kaybettim"
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Real Madrid ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Portekiz'de katıldığı bir panelde futbolda kazandığı servetin başına gelenleri anlattı. 53 yaşındaki Brezilyalı efsane, yaşadıklarından genç futbolculara da bir uyarı çıkardı.
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Servetinin yüzde 99'unu kaybetti.
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Bir gecede her şeyi kaybetti.
Kariyer sonrasını sahadayken planlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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