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Tek Bir Vida Direksiyonu Kilitliyor: Otomobil Devleri 3 Milyona Yakın Aracı Geri Çağırıyor

Tek Bir Vida Direksiyonu Kilitliyor: Otomobil Devleri 3 Milyona Yakın Aracı Geri Çağırıyor

Volkswagen otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 20:01
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Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), Volkswagen ve Audi'nin çok satan modellerinde ciddi bir üretim hatası tespit etti. Direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş sırasında direksiyon kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabiliyor. Dünya genelinde 3 milyona yakın aracı ilgilendiren sorun nedeniyle Tiguan, Golf, Touran, Caddy ve Audi Q3 sahipleri yetkili servislere çağrılıyor.

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2013-2024 arasında üretilen 5 Volkswagen modeli risk altında

2013-2024 arasında üretilen 5 Volkswagen modeli risk altında

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre sorun, direksiyon sistemindeki kritik bir cıvatadan kaynaklanıyor. Zamanla paslanabilen bu parça kırıldığında direksiyon kilitlenebiliyor ve sürücü aracın kontrolünü kaybedebiliyor. Olası kazaların önüne geçmek için arızalı cıvatanın, korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilmesi gerekiyor. KBA'nın tespitine göre yalnızca Almanya'da Volkswagen ve Audi markalı yaklaşık 1 milyon araç bu hatadan etkileniyor. Bu rakam bile geri çağırmanın boyutunu tek başına gözler önüne seriyor.

Etkilenen marka, model ve üretim tarihlerini Alman Otomobil Kulübü (ADAC) paylaştı. Buna göre 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant ve Caddy modelleri bu kronik arıza riskini taşıyor. Yaklaşık 11 yıllık bir üretim dönemini kapsayan hatanın dünya genelinde 2,8 milyon aracı etkilemesi bekleniyor. Yalnızca Almanya'da etkilenen Volkswagen sayısı 900 bini aşıyor.

Dünya genelinde 700 bin araç etkileniyor.

Dünya genelinde 700 bin araç etkileniyor.

Aynı sorun Volkswagen Grubu'nun premium markası Audi'de de yaşandı. 31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 arasında üretilen Audi Q3 modellerinde de benzer direksiyon hatası tespit edildi. Hatadan dünya genelinde yaklaşık 700 bin Audi Q3'ün etkilendiği, Almanya'da ise etkilenen araç sayısının 58 bin 555 olduğu bildirildi.

Alman yetkililer ve otomobil üreticileri, söz konusu modellere sahip sürücülerin vakit kaybetmeden yetkili servislerle iletişime geçmesi gerektiğini vurguluyor. Aracın kapsamda olup olmadığını öğrenmenin en pratik yolu ise şasi numarasıyla yetkili servise başvurmak. Tiguan, Golf ve Q3 gibi Türkiye'de de yollarda sıkça görülen modellerin listede yer alması, yerli kullanıcıların da gözünü bu geri çağırmaya çevirdi.

Volkswagen'in direksiyon sistemiyle yaşadığı sorun ilk kez gündeme gelmiyor. Şirket kısa süre önce benzer bir cıvata hatası nedeniyle ABD'de 208 bin 724 aracını geri çağırmıştı. Almanya'dan gelen son karar ise sorunun çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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