Tek Bir Vida Direksiyonu Kilitliyor: Otomobil Devleri 3 Milyona Yakın Aracı Geri Çağırıyor
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Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), Volkswagen ve Audi'nin çok satan modellerinde ciddi bir üretim hatası tespit etti. Direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş sırasında direksiyon kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabiliyor. Dünya genelinde 3 milyona yakın aracı ilgilendiren sorun nedeniyle Tiguan, Golf, Touran, Caddy ve Audi Q3 sahipleri yetkili servislere çağrılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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