Tek Bir Vida Direksiyonu Kilitliyor: Otomobil Devleri 3 Milyona Yakın Aracı Geri Çağırıyor

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre sorun, direksiyon sistemindeki kritik bir cıvatadan kaynaklanıyor. Zamanla paslanabilen bu parça kırıldığında direksiyon kilitlenebiliyor ve sürücü aracın kontrolünü kaybedebiliyor. Olası kazaların önüne geçmek için arızalı cıvatanın, korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilmesi gerekiyor. KBA'nın tespitine göre yalnızca Almanya'da Volkswagen ve Audi markalı yaklaşık 1 milyon araç bu hatadan etkileniyor. Bu rakam bile geri çağırmanın boyutunu tek başına gözler önüne seriyor.

Etkilenen marka, model ve üretim tarihlerini Alman Otomobil Kulübü (ADAC) paylaştı. Buna göre 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant ve Caddy modelleri bu kronik arıza riskini taşıyor. Yaklaşık 11 yıllık bir üretim dönemini kapsayan hatanın dünya genelinde 2,8 milyon aracı etkilemesi bekleniyor. Yalnızca Almanya'da etkilenen Volkswagen sayısı 900 bini aşıyor.