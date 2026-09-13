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İki Dev Otomobil Markasından Tarihi Geri Çağırma: Yüz Binlerce Araç Riskte

İki Dev Otomobil Markasından Tarihi Geri Çağırma: Yüz Binlerce Araç Riskte

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 17:10
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ABD'de Ford ve Jeep markalarını ilgilendiren iki ayrı geri çağırma kararı alındı. NHTSA'nın açıklamasına göre Ford, yakıt deposu sorunu nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağıracak. Jeep modellerinde ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası 201 bin 976 aracı kapsıyor.

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Ford'un bazı F-150 modellerinde yakıt deposu seyir hâlindeyken yerinden ayrılıp sızıntı yapabiliyor.

Ford'un bazı F-150 modellerinde yakıt deposu seyir hâlindeyken yerinden ayrılıp sızıntı yapabiliyor.

NHTSA, yakıt depolarının araç seyir hâlindeyken yerinden ayrılabileceğini bildirdi. Kurum, bu durumun trafikte tehlike yaratabileceğini ve kaza ihtimalini artırabileceğini belirtti. Yakıt sızıntısı motorun durmasına veya yangın riskinin yükselmesine yol açabiliyor. Geri çağırma, 2023-2027 model bazı Ford F-150 araçlarını kapsıyor.

Stellantis çatısındaki Jeep'te lastik basıncı sistemi düşük basıncı zamanında sürücüye haber veremiyor.

Stellantis çatısındaki Jeep'te lastik basıncı sistemi düşük basıncı zamanında sürücüye haber veremiyor.

NHTSA, sorunun sistemin düşük lastik basıncını algılayamamasından kaynaklandığını açıkladı. Kurum, ikaz ışığının bazen hiç yanmayabileceğini de sözlerine ekledi. Sorun, kaza riskini artırabiliyor ve araçları federal güvenlik gerekliliklerinin dışına çıkarabiliyor. Geri çağırma, 201 bin 976 Jeep aracını kapsıyor.

Geri çağırma, Grand Cherokee ve Wagoneer dahil çok sayıda Jeep modelini kapsıyor.

Geri çağırma, Grand Cherokee ve Wagoneer dahil çok sayıda Jeep modelini kapsıyor.

Kampanya, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE ve Grand Wagoneer modellerini kapsıyor. Listede Wagoneer L, Cherokee ve Grand Wagoneer L PHEV modelleri de yer alıyor. Yetkili bayiler, sorunun çözümü için radyo frekans merkezi yazılımını güncelleyecek. Güncelleme, araç sahiplerinden ücret talep edilmeden yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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