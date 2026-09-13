İki Dev Otomobil Markasından Tarihi Geri Çağırma: Yüz Binlerce Araç Riskte

ABD'de Ford ve Jeep markalarını ilgilendiren iki ayrı geri çağırma kararı alındı. NHTSA'nın açıklamasına göre Ford, yakıt deposu sorunu nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağıracak. Jeep modellerinde ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası 201 bin 976 aracı kapsıyor.