İki Dev Otomobil Markasından Tarihi Geri Çağırma: Yüz Binlerce Araç Riskte
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ABD'de Ford ve Jeep markalarını ilgilendiren iki ayrı geri çağırma kararı alındı. NHTSA'nın açıklamasına göre Ford, yakıt deposu sorunu nedeniyle 223 bin 472 aracı geri çağıracak. Jeep modellerinde ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası 201 bin 976 aracı kapsıyor.
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Ford'un bazı F-150 modellerinde yakıt deposu seyir hâlindeyken yerinden ayrılıp sızıntı yapabiliyor.
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Stellantis çatısındaki Jeep'te lastik basıncı sistemi düşük basıncı zamanında sürücüye haber veremiyor.
Geri çağırma, Grand Cherokee ve Wagoneer dahil çok sayıda Jeep modelini kapsıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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