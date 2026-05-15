Lastiklerdeki Kodlara Dikkat! İki Dev Marka Acil Geri Çağırma Kararı Aldı

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear ve Michelin, bazı lastik modellerinde tehlike tespit etmesi üremesine geri çağırma sürecini başlattı. Şirketlerden yapılan resmi açıklamalarda, listede yer alan ve risk taşıyan ürünlerin yetkili servislerde tamamen ücretsiz olarak değiştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Süreçle ilgili ilk detaylı uyarı Goodyear cephesinden geldi. Şirket, özellikle performans araçlarında sıkça tercih edilen Eagle F1 Supersport serisindeki bazı lastik modellerinde üretim kaynaklı bir hata olduğunu kabul etti. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu lastikler yüksek hızlara ulaşıldığında yapısal deformasyona uğrayabiliyor ya da sırt ayrılması riski barındırıyor. Seyir halindeyken lastiğin parçalanması anlamına gelen bu durum, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve ölümcül kazalara zemin hazırlayabilir.