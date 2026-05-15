Lastiklerdeki Kodlara Dikkat! İki Dev Marka Acil Geri Çağırma Kararı Aldı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 10:18

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear ve Michelin, bazı popüler lastik modellerinde sürüş güvenliğini doğrudan tehdit eden teknik sorunlar tespit etti. Sürücülerin can güvenliğini korumak adına her iki dev marka da geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

İki dev üretici tehlike tespit etti: Büyük çaplı çağırma işlemini başlattıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear ve Michelin, bazı lastik modellerinde tehlike tespit etmesi üremesine geri çağırma sürecini başlattı.  Şirketlerden yapılan resmi açıklamalarda, listede yer alan ve risk taşıyan ürünlerin yetkili servislerde tamamen ücretsiz olarak değiştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Süreçle ilgili ilk detaylı uyarı Goodyear cephesinden geldi. Şirket, özellikle performans araçlarında sıkça tercih edilen Eagle F1 Supersport serisindeki bazı lastik modellerinde üretim kaynaklı bir hata olduğunu kabul etti. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu lastikler yüksek hızlara ulaşıldığında yapısal deformasyona uğrayabiliyor ya da sırt ayrılması riski barındırıyor. Seyir halindeyken lastiğin parçalanması anlamına gelen bu durum, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve ölümcül kazalara zemin hazırlayabilir.

Tehlike arz eden lastik modelleri açıklandı.

Geri çağırma kapsamına alınan lastiklerin 2024 ve 2025 yıllarında üretildiği bildirildi. Sürücülerin acilen kontrol etmesi gereken riskli Goodyear modelleri ve üretim kodları (TIN/DOT) şu şekilde sıralandı:

  • 295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport (TIN kurgusu: 1L1K8 JB1R 1224)

  • 315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport (TIN kurgusu: 1L1HA JC1R 1224)

  • 255/35ZR20 (97Y) Eagle F1 Supersport (DOT kurgusu: 2224, 3625, 3725)

  • 305/30ZR21 (104Y) Eagle F1 Supersport XL (DOT kurgusu: 2324, 3525, 3625, 3725)

Goodyear, araç sahiplerine seslenerek lastiklerin yanak kısmında bulunan bu kodların incelenmesini ve listedeki ibarelerle eşleşen bir ürün bulunması halinde derhal yetkili bayilerle iletişime geçilmesini talep etti.

Michelin'den gizli hava basıncı kaybı uyarısı.

Geri çağırma furyasına katılan bir diğer sektör lideri Michelin ise kullanıcılarını 'basınç kaybı' konusunda uyardı. Markanın popüler binek araç modellerinde sıklıkla kullanılan 205/60R16 92H ölçülerindeki Primacy 5 Energy modelinde kronik bir hava kaçırma problemi saptandı.

Zaman içinde fark edilmeden gerçekleşen bu hava basıncı kaybı, hem lastiğin ömrünü kısaltıyor hem de ani frenleme ve viraj alma esnasında yol tutuşunu sıfıra indirerek büyük risk oluşturuyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
