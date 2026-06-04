Sigara İçenlere Kötü Haber: Plajlarda Sigara Yasağı Yarın Başlıyor! Ünlü Plajlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) hazırlanan Antalya, deniz ekosistemini korumak ve çocuklara temiz bir ortam sunmak amacıyla dünyaca ünlü dört plajında sigara kullanımını yasaklıyor.
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Antalya Valiliği tarafından yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, çevre kirliliğinin önüne geçmek için tarihi bir adım atılıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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