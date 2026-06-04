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Sigara İçenlere Kötü Haber: Plajlarda Sigara Yasağı Yarın Başlıyor! Ünlü Plajlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Sigara İçenlere Kötü Haber: Plajlarda Sigara Yasağı Yarın Başlıyor! Ünlü Plajlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 07:37
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) hazırlanan Antalya, deniz ekosistemini korumak ve çocuklara temiz bir ortam sunmak amacıyla dünyaca ünlü dört plajında sigara kullanımını yasaklıyor.

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Antalya Valiliği tarafından yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, çevre kirliliğinin önüne geçmek için tarihi bir adım atılıyor.

Antalya Valiliği tarafından yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, çevre kirliliğinin önüne geçmek için tarihi bir adım atılıyor.

Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan COP31'e ev sahipliği yapacak olan turizm başkenti, denizleri izmarit kirliliğinden kurtarmak amacıyla sahil şeritlerinde sigara içilmesine kısıtlama getiriyor. Ailelerin rahat nefes almasını ve çocukların pasif içicilikten korunmasını merkeze alan bu çevreci hareket, ilk etapta Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park bölgelerinde uygulanmaya başlanacak.

Kumsallarda biriken ve dalgalarla denize karışarak doğal yaşama ağır zararlar veren izmaritler, yeni düzenleme sayesinde artık mavi sulardan uzak tutulacak. Antalya'nın başlattığı bu yerel çevre hamlesi, aslında ülke genelinde hazırlıkları süren çok daha büyük bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor. Sağlık Bakanlığı, kapalı ve açık alan ayrımını ortadan kaldırarak dumansız hava sahasını tüm toplumsal alanlara yaymayı hedefleyen yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor. İlgili kurumlar ve yetkililerin katkılarıyla son aşamaya gelen bu taslak, plajları tütün ürünlerine tamamen kapatılan kırmızı hatlar arasına dahil ediyor.

Hazırlanan yeni kanun teklifinin en çarpıcı hedefi ise 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içerisinde tütün ürünlerinin satışını bütünüyle sonlandırmak. Bu nihai hedefe ulaşılana kadar geçecek sürede, sigara kullanımı yalnızca çok katı kurallarla sınırlandırılmış dar alanlarda mümkün olabilecek. Çocuk parkları, ibadethaneler, her kademedeki eğitim kurumları ve spor tesislerinin yanı sıra plajlar da kesinlikle sigara içilemeyen yerler olacak. Hastane ve üniversite yerleşkelerinde sigara içmek isteyenler için binalardan en az 20 metre uzaklıkta özel alanlar oluşturulurken, sahillerde kurulacak sigara içme kabinleri arasında en az 200 metrelik mesafe bulunması zorunlu kılınacak.

Türkiye'nin sahillerde başlattığı bu temizlik hareketi, küresel çapta giderek büyüyen bir çevre trendiyle de doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa, sınırları içindeki sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken, İspanya'da yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda. Benzer şekilde İtalya ve Belçika'da yerel yönetimler plajlarda tütün kullanımını ciddi biçimde daraltıyor. Avustralya ise özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır büyük bir başarıyla uyguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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