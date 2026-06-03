Geçen Yıl Tek Bir Tane Bile Olmayan Meyve Tezgaha İndi: Kilosu 50 TL’den Başlıyor

Kentte 60 yılı aşkın bir süredir adına festivaller ve yarışmalar düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip asıl dünyaca ünlü Amasya kirazında ise geri sayım başladı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın o kendine has aroması ve kalitesiyle bilinen tescilli kirazında asıl büyük hasadın yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldüren bu geri dönüşle birlikte, önümüzdeki günlerde kiraz bolluğunun yaşanacağı tahmin ediliyor.