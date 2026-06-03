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Geçen Yıl Tek Bir Tane Bile Olmayan Meyve Tezgaha İndi: Kilosu 50 TL’den Başlıyor

Geçen Yıl Tek Bir Tane Bile Olmayan Meyve Tezgaha İndi: Kilosu 50 TL’den Başlıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 22:32
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Geçen yıl yaşanan yıkıcı zirai don nedeniyle ağaçların kuruduğu ve tezgahlarda tek bir tane bile bulunamayan meşhur Amasya kirazı, bu yıl adeta küllerinden doğarak yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Yaz aylarının en çok sevilen ve özlenen meyveleri arasında yer alan kiraz, kentteki manavlarda kalitesine göre değişen fiyatlarla vatandaşlara sunulmaya başlandı.

Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, kiraz hasadına ve güncel fiyatlara dair yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

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Erkenci kiraz hasadının resmen başladığını belirten manav esnafı Atakan Gül, bu yıl ürünü vatandaşla en uygun fiyatlarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Erkenci kiraz hasadının resmen başladığını belirten manav esnafı Atakan Gül, bu yıl ürünü vatandaşla en uygun fiyatlarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Gül, piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

'Geçen yıl zirai don yüzünden ağaçlarda ürün olmamıştı ve kiraz bulmak imkansızdı. Bu yıl ise erkenci kirazın üretimi ve hasadı çok şükür başladı. Vatandaşımız özlediği kiraza kavuşsun diye fiyatları oldukça uygun tutarak ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Bizim işletmemizde şu an kirazın kilosu kalitesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.'

Şu an tezgahlarda yer alan erkenci kirazlar vatandaşın özlemini dindirirken, gözler Amasya’nın tescilli markasına çevrildi.

Şu an tezgahlarda yer alan erkenci kirazlar vatandaşın özlemini dindirirken, gözler Amasya’nın tescilli markasına çevrildi.

Kentte 60 yılı aşkın bir süredir adına festivaller ve yarışmalar düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip asıl dünyaca ünlü Amasya kirazında ise geri sayım başladı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın o kendine has aroması ve kalitesiyle bilinen tescilli kirazında asıl büyük hasadın yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldüren bu geri dönüşle birlikte, önümüzdeki günlerde kiraz bolluğunun yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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