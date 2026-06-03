Geçen Yıl Tek Bir Tane Bile Olmayan Meyve Tezgaha İndi: Kilosu 50 TL’den Başlıyor
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Geçen yıl yaşanan yıkıcı zirai don nedeniyle ağaçların kuruduğu ve tezgahlarda tek bir tane bile bulunamayan meşhur Amasya kirazı, bu yıl adeta küllerinden doğarak yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Yaz aylarının en çok sevilen ve özlenen meyveleri arasında yer alan kiraz, kentteki manavlarda kalitesine göre değişen fiyatlarla vatandaşlara sunulmaya başlandı.
Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, kiraz hasadına ve güncel fiyatlara dair yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.
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Erkenci kiraz hasadının resmen başladığını belirten manav esnafı Atakan Gül, bu yıl ürünü vatandaşla en uygun fiyatlarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
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Şu an tezgahlarda yer alan erkenci kirazlar vatandaşın özlemini dindirirken, gözler Amasya’nın tescilli markasına çevrildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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