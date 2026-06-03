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Deprem Oldu, 24 Günde 47 Bin Kişiye Ev Verdiler

Deprem Oldu, 24 Günde 47 Bin Kişiye Ev Verdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 21:30
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Çin, dünyanın en yüksek ve yaşaması en zor bölgelerinden biri olan Tibet platosunda gerçekleştirdiği acil durum operasyonuyla, insani yardımı adeta devasa bir endüstriyel gövde gösterisine dönüştürdü. Ocak 2025'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçen Çin endüstriyel makinesi, gece sıcaklığının -15°C'nin altına düştüğü 4.300 metre rakımda, sadece 24 günde 47 binden fazla insana korunaklı barınak sağladı. Bu operasyon, dünya tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en hızlı konut dağıtımı olarak kayıtlara geçti.

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Tibet’te depremin vurduğu bölgelere ulaşan kargo kamyonları, afetzedeler için çadır ya da derme çatma barınaklar değil; fabrikada pencereleri, kapısı, yatakları, yatak takımları ve ısıtıcısı önceden monte edilmiş çelik yapılar indirdi.

Tibet’te depremin vurduğu bölgelere ulaşan kargo kamyonları, afetzedeler için çadır ya da derme çatma barınaklar değil; fabrikada pencereleri, kapısı, yatakları, yatak takımları ve ısıtıcısı önceden monte edilmiş çelik yapılar indirdi.

Her biri 18 metrekare olan ve sıkıştırılmış bir konteyner boyutunda gelen bu katlanabilir evler, eğitimli teknisyenler tarafından sadece sekiz dakika içinde açılarak montajı tamamlandı ve oturmaya hazır hale getirildi. Artçı sarsıntılara dayanıklı ve yalıtımlı duvarlara sahip bu üniteler, 8 kişiye kadar konaklama imkanı sunarak yüksek rakımdaki dondurucu kış soğuğunda hayatta kalma mücadelesinin seyrini tamamen değiştirdi.

Bu devasa lojistik operasyonu tetikleyen olay, 7 Ocak 2025 sabahı yerel saatle 09:05'te Tibet Özerk Bölgesi'nin Dingri İlçesi'nde yaşandı. Çin Sismik Ağlar Merkezi'nin 6,8; USGS'nin ise 7,1 olarak raporladığı deprem, yüzeyin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği için tam bir yıkıma yol açtı.

Bölgedeki bazı köylerin %80 ila %90'ı tamamen enkaz haline geldi, 3.600'den fazla konut yıkıldı.

Bölgedeki bazı köylerin %80 ila %90'ı tamamen enkaz haline geldi, 3.600'den fazla konut yıkıldı.

Resmi raporlara göre 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi de yaralandı. Binlerce insan evsiz kalırken, kurtarma ekipleri enkazın yanı sıra dondurucu Tibet kışıyla da yarışmak zorunda kaldı.

Çin basını ve Nature dergisinde yayımlanan sismolojik analizlere göre, afet bölgesinde 24 saat aralıksız vardiyalarla çalışan ekipler, 31 Ocak'a kadar 7.733 adet katlanır ev ve 9.941 adet çadır kurmayı başardı. Toplamda 17 binden fazla barınak ünitesiyle 47.787 afetzede güvenli alanlara yerleştirildi. Yoktan var olan köylerin videoları sosyal medyada 'Çin hızı' etiketiyle küresel çapta trend oldu.

Acil durum operasyonunun ardından Çin, bölgeyi kalıcı olarak ayağa kaldırmak için devasa bir bütçe ve iş gücünü devreye soktu.

Acil durum operasyonunun ardından Çin, bölgeyi kalıcı olarak ayağa kaldırmak için devasa bir bütçe ve iş gücünü devreye soktu.

134 inşaat şirketi, 61.000 işçi, 2.600 yönetici ve 6.600 ağır ekipmanın katıldığı çalışmalarda, oksijenin az olduğu ve rakımın yer yer 5.300 metreye ulaştığı ekstrem koşullarla mücadele edildi.

Buna rağmen 10 aydan kısa bir sürede 486 köyde 32.500'den fazla ev yenilendi veya sıfırdan inşa edildi. Bu konutların 22.000'i tamamen baştan yapılırken, 10.500'ü gelecekteki depremlere dayanıklı olacak şekilde güçlendirildi.

Tibet'teki bu başarı, Çin'in son 10 yıldır geleneksel inşaat yöntemlerinden fabrika üretim hatlarına kaydırdığı hızlı sanayileşmiş inşaat sektörünün bir sonucu.

Tibet'teki bu başarı, Çin'in son 10 yıldır geleneksel inşaat yöntemlerinden fabrika üretim hatlarına kaydırdığı hızlı sanayileşmiş inşaat sektörünün bir sonucu.

Ülkede halihazırda 1,62 trilyon ABD doları değerinde olan ve yılda %10 büyüyen devasa bir prefabrik yapı pazarı bulunuyor. Çin, bu modüler yapı teknolojisini Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Kazakistan ve Dubai gibi ülkelere de ihraç etmeye başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki sivil savunma uzmanları ve mühendisler için Tibet operasyonu net bir mesaj verdi: Küresel iklim krizleri ve doğal afetler karşısında, kanvas çadırlara dayalı geleneksel insani yardımlar artık yetersiz kalıyor. Gelecekte daha fazla hayat kurtarmak, afet anında konut üretim hatlarını anında bölgeye yönlendirebilecek güçlü bir sanayi altyapısına sahip olmaktan geçiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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