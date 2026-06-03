Deprem Oldu, 24 Günde 47 Bin Kişiye Ev Verdiler
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Çin, dünyanın en yüksek ve yaşaması en zor bölgelerinden biri olan Tibet platosunda gerçekleştirdiği acil durum operasyonuyla, insani yardımı adeta devasa bir endüstriyel gövde gösterisine dönüştürdü. Ocak 2025'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçen Çin endüstriyel makinesi, gece sıcaklığının -15°C'nin altına düştüğü 4.300 metre rakımda, sadece 24 günde 47 binden fazla insana korunaklı barınak sağladı. Bu operasyon, dünya tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en hızlı konut dağıtımı olarak kayıtlara geçti.
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Tibet’te depremin vurduğu bölgelere ulaşan kargo kamyonları, afetzedeler için çadır ya da derme çatma barınaklar değil; fabrikada pencereleri, kapısı, yatakları, yatak takımları ve ısıtıcısı önceden monte edilmiş çelik yapılar indirdi.
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Bölgedeki bazı köylerin %80 ila %90'ı tamamen enkaz haline geldi, 3.600'den fazla konut yıkıldı.
Acil durum operasyonunun ardından Çin, bölgeyi kalıcı olarak ayağa kaldırmak için devasa bir bütçe ve iş gücünü devreye soktu.
Tibet'teki bu başarı, Çin'in son 10 yıldır geleneksel inşaat yöntemlerinden fabrika üretim hatlarına kaydırdığı hızlı sanayileşmiş inşaat sektörünün bir sonucu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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