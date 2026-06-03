Deprem Oldu, 24 Günde 47 Bin Kişiye Ev Verdiler

Her biri 18 metrekare olan ve sıkıştırılmış bir konteyner boyutunda gelen bu katlanabilir evler, eğitimli teknisyenler tarafından sadece sekiz dakika içinde açılarak montajı tamamlandı ve oturmaya hazır hale getirildi. Artçı sarsıntılara dayanıklı ve yalıtımlı duvarlara sahip bu üniteler, 8 kişiye kadar konaklama imkanı sunarak yüksek rakımdaki dondurucu kış soğuğunda hayatta kalma mücadelesinin seyrini tamamen değiştirdi.

Bu devasa lojistik operasyonu tetikleyen olay, 7 Ocak 2025 sabahı yerel saatle 09:05'te Tibet Özerk Bölgesi'nin Dingri İlçesi'nde yaşandı. Çin Sismik Ağlar Merkezi'nin 6,8; USGS'nin ise 7,1 olarak raporladığı deprem, yüzeyin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği için tam bir yıkıma yol açtı.