Nehirle Şehir Arasında Sıkıştı: 548 Yıldır Zamana Meydan Okuyor
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Edirne’de taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kalan ve adeta nehir ile şehir arasında sıkışıp kalan tarihi Evliya Kasımpaşa Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında kritik bir aşamaya geçildi. Yıllarca nehir taşkınlarıyla boğuşan ve zamana meydan okuyan 548 yıllık bu devasa miras için zemin güçlendirme çalışmalarına resmen başlandı.
Gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, eserin tarihi önemine dikkat çekerek restorasyonun bilim heyeti nezaretinde büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
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Caminin çevresinde yürütülen araştırma kazılarında Edirne'nin geçmişine ışık tutacak heyecan verici keşifler yapıldı.
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Geçtiğimiz günlerde yaşanan su taşkınında camiye bir miktar su sirayet ettiğini belirten Saraç, yapılan statik çözümlemeler ve analizler sonucunda önlerinde hiçbir belirsizlik kalmadığını ifade etti.
Edirne’nin Kirişhane semtinde yer alan Evliya Kasımpaşa Camisi, Osmanlı tarihinin en güçlü dönemlerine tanıklık etmiş bir eser.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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