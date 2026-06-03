Nehirle Şehir Arasında Sıkıştı: 548 Yıldır Zamana Meydan Okuyor

Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde vezirlik yapan ve halk arasında 'Evliya' olarak anılan Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa ettirildi. Kare planlı, tek minareli ve kubbeli avlulu bir mimariye sahip olan bu tarihi yapı, nehir taşkınlarından kenti korumak amacıyla inşa edilen set nedeniyle Tunca Nehri ile set arasında sıkışıp kaldı.

Yüzyıllar boyunca nehrin taşması sonucu defalarca su altında kalan tarihi cami, ciddi şekilde harap olması nedeniyle 1950 yılında hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı. Yıllar boyunca pek çok kez kurtarma projesiyle gündeme gelen tarihi yalı camisinin makus talihi, bölgede yapılan kanal çalışmalarıyla su baskını riskinin azalmasının ardından başlatılan bu büyük restorasyon projesiyle nihayet değişiyor. Tarihi yapının en kısa sürede küllerinden doğarak yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.