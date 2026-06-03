Sürekli Banka Kartı Kullananlara Uyarı Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır birçok finans uzmanı, kredi kartlarının tehlikelerine karşı uyarılarda bulunarak tüketicilere her zaman banka kartı (debit kart) kullanmayı tavsiye etti. Ancak ünlü girişimci ve Contrarian Thinking'in kurucusu Codie Sanchez, bu genelgeçer finansal tavsiyeyi tamamen altüst edecek ezber bozan bir çıkış yaptı.
Sert uyarılarda bulunan Sanchez, 'Aslında asla banka kartı kullanmamalısınız' diyerek cüzdanında sadece banka kartı taşıyanları uyardı.
İşte ünlü iş insanının banka kartı kullanımına tamamen karşı olmasının arkasındaki 3 kritik neden...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Zayıf Dolandırıcılık Koruması: "Banka Sizin Parayı Pek Umursamaz"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kredi Puanı Avantajı Yok: "Zenginliğin Temelini Kaçırıyorsunuz"
3. Ödül ve Ayrıcalıklardan Mahrum Kalıyorsunuz
Kredi Kartı Ne Zaman Ters Teper?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın