Sürekli Banka Kartı Kullananlara Uyarı Geldi

Codie Sanchez’e göre kredi kartları, banka kartlarına kıyasla çok daha güçlü bir dolandırıcılık koruması sunuyor. Banka kartı çalındığında doğrudan sizin nakit paranızın hedef alındığını belirten Sanchez, durumu şu sözlerle özetliyor:

'Eğer biri banka kartınızı çalıp bir sürü harcama yaparsa, banka size ‘Bilmiyorum, o sizin paranız. Pek umurumda değil’ der. Ama kredi kartınızla dolandırıcılık harcaması yapıldığında ne yaparsınız? İki tıkla harcamayı silerler ve size hemen yeni bir kart gönderirler.'