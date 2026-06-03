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Yaşam
Sürekli Banka Kartı Kullananlara Uyarı Geldi

Sürekli Banka Kartı Kullananlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 18:37
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Yıllardır birçok finans uzmanı, kredi kartlarının tehlikelerine karşı uyarılarda bulunarak tüketicilere her zaman banka kartı (debit kart) kullanmayı tavsiye etti. Ancak ünlü girişimci ve Contrarian Thinking'in kurucusu Codie Sanchez, bu genelgeçer finansal tavsiyeyi tamamen altüst edecek ezber bozan bir çıkış yaptı.

Sert uyarılarda bulunan Sanchez, 'Aslında asla banka kartı kullanmamalısınız' diyerek cüzdanında sadece banka kartı taşıyanları uyardı. 

İşte ünlü iş insanının banka kartı kullanımına tamamen karşı olmasının arkasındaki 3 kritik neden...

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1. Zayıf Dolandırıcılık Koruması: "Banka Sizin Parayı Pek Umursamaz"

1. Zayıf Dolandırıcılık Koruması: "Banka Sizin Parayı Pek Umursamaz"

Codie Sanchez’e göre kredi kartları, banka kartlarına kıyasla çok daha güçlü bir dolandırıcılık koruması sunuyor. Banka kartı çalındığında doğrudan sizin nakit paranızın hedef alındığını belirten Sanchez, durumu şu sözlerle özetliyor:

'Eğer biri banka kartınızı çalıp bir sürü harcama yaparsa, banka size ‘Bilmiyorum, o sizin paranız. Pek umurumda değil’ der. Ama kredi kartınızla dolandırıcılık harcaması yapıldığında ne yaparsınız? İki tıkla harcamayı silerler ve size hemen yeni bir kart gönderirler.'

2. Kredi Puanı Avantajı Yok: "Zenginliğin Temelini Kaçırıyorsunuz"

2. Kredi Puanı Avantajı Yok: "Zenginliğin Temelini Kaçırıyorsunuz"

Banka kartı harcamaları, finansal geleceğiniz için hayati önem taşıyan kredi puanınızı yükseltmenize hiçbir katkı sağlamıyor. İyi bir kredi notunun zenginliğin temeli olduğunu vurgulayan Sanchez, banka kartlarının bu avantajı sunmadığını belirtiyor.

Yüksek ve iyi bir kredi puanına sahip olmak şu kapıları açıyor:

  • Para ödünç alırken çok daha düşük faiz oranlarından yararlanmanızı sağlar.

  • Krediler için onay alma ihtimalinizi ciddi oranda artırır.

  • Daha yüksek kredi limitlerine ve premium ödül kartlarına erişim sunar.

  • Ev kiralarken daha iyi koşullarla pazarlık yapmanıza yardımcı olur ve hatta iş bulma olanaklarınızı bile iyileştirebilir.

3. Ödül ve Ayrıcalıklardan Mahrum Kalıyorsunuz

3. Ödül ve Ayrıcalıklardan Mahrum Kalıyorsunuz

Banka kartları harcama yaparken kullanıcıya hiçbir ek getiri sağlamazken, kredi kartları sorumlu kullanıldığında ciddi bir para tasarrufu aracı haline gelebiliyor. Banka kartlarının hiçbir puan, avantaj veya nakit para iadesi vermediğini hatırlatan ünlü girişimci, kredi kartı ödüllerinin doğru kullanıldığında bütçeye büyük katkı sağladığına dikkat çekiyor.

Kredi Kartı Ne Zaman Ters Teper?

Kredi Kartı Ne Zaman Ters Teper?

Codie Sanchez, kredi kartlarının banka kartlarından çok daha üstün olduğunu savunsa da, bilinçsiz kullanımın mali durumunuza büyük zararlar verebileceğini de kabul ediyor. Sanchez'e göre şu durumlarda kredi kartları tehlikeli bir silaha dönüşebilir:

  • Her ay kart borcunun tamamını eksiksiz ödemezseniz,

  • Yüksek faiz oranlarının birikmesine ve büyümesine izin verirseniz,

  • Kartı 'ihtiyaç duyulan şeyler' yerine tamamen 'keyfi istenen şeyler' için kullanmaya başlarsanız.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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