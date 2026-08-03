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Hissedilen 55 Derece Olacak! Rekor Sıcaklık İçin Tarih Verildi

Hissedilen 55 Derece Olacak! Rekor Sıcaklık İçin Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 13:00
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Yurt genelinde yaz mevsiminin en zorlu günleri kapıya dayandı. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ve nem oranının bunaltıcı seviyelere ulaşacağını belirtiyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 'Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde' sözleriyle yeni rekor kırılabileceğini kaydetti. 'Nemden duramayacağız' diyen Çalışkan, yüksek sıcaklığın etkili olacağı 3 günü açıkladı.

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Rekor sıcaklık için tarih verildi.

Rekor sıcaklık için tarih verildi.

2026 yaz mevsiminin en sıcak günleri kapıda. Türkiye’de aşırı sıcak hava etkili olacak. Rekor sıcaklıkları kaydedileceğini kaydededen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe ve cuma günlerine dikkat çekti. Hafta ortasından itibaren sıcaklığın artacağını dile getiren Çalışkan, “Özellikle İstanbul'da perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklık yaşayacağız. Hafta ortasından itibaren İstanbul'da nemden duramayacağız, nem bunaltacak” dedi.

Hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar çıkabilir.

Hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar çıkabilir.

“Bu hafta çok fazla güneşe çıkmayın, güneşlenmemekte fayda var' ifadelerini kullanan Çalışkan, güneşin altında hissedilen sıcaklık 50-55 derecelere kadar çıkacağını vurguladı. 

Dilek Çalışkan şu uyarılarda bulundu:

'Termometre sıcaklıkları sizi yanıltmasın. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde. Adana'da nem yüksek. Sıcaklık 30 derece görünse de bile yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45-46'lara kadar çıkacak.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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