Hissedilen 55 Derece Olacak! Rekor Sıcaklık İçin Tarih Verildi
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Yurt genelinde yaz mevsiminin en zorlu günleri kapıya dayandı. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların ve nem oranının bunaltıcı seviyelere ulaşacağını belirtiyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 'Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde' sözleriyle yeni rekor kırılabileceğini kaydetti. 'Nemden duramayacağız' diyen Çalışkan, yüksek sıcaklığın etkili olacağı 3 günü açıkladı.
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Rekor sıcaklık için tarih verildi.
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Hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar çıkabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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