Hissedilen 55 Derece Olacak! Rekor Sıcaklık İçin Tarih Verildi

“Bu hafta çok fazla güneşe çıkmayın, güneşlenmemekte fayda var' ifadelerini kullanan Çalışkan, güneşin altında hissedilen sıcaklık 50-55 derecelere kadar çıkacağını vurguladı.

Dilek Çalışkan şu uyarılarda bulundu:

'Termometre sıcaklıkları sizi yanıltmasın. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde. Adana'da nem yüksek. Sıcaklık 30 derece görünse de bile yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45-46'lara kadar çıkacak.”