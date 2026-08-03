Robotların Büyük Dedesi: El Cezerî'nin İzinde Mezopotamya'ya Bir Yolculuk
Yapay zekânın konuşulduğu bir çağda, bundan 800 yıl önce Anadolu'da yaşayan bir mühendis hâlâ bize geleceği anlatıyor.
'Bazı yolculuklar bir şehri görmek için yapılmaz.
Bir insanı anlamak için yapılır.'
Geçtiğimiz yıllarda Güneydoğu Anadolu'da yaptığım seyahatlerden birinde, Dicle Nehri'nin kıyısında durup uzun süre akan suyu izlediğimi hatırlıyorum.
Bu nehir sadece su taşımıyor.
Medeniyet taşıyor.
Binlerce yıldır Sümerlerden Asurlulara, Romalılardan Artuklulara kadar sayısız uygarlığın hikâyelerini sessizce bugüne ulaştırıyor.
Ve tam da bu topraklarda, yaklaşık sekiz yüz yıl önce, insanlık tarihinin en büyük mühendislerinden biri yaşadı.
Adı Ebû'l İz İsmail İbn er-Rezzâz el-Cezerî idi.
Bugün dünya onu kısaca El Cezerî adıyla tanıyor.
Cizre'den dünyaya uzanan bir hikâye
Artuklu Sarayı'nın başmühendisi
1206 yılında yazılan bir mühendislik şaheseri
Gerçekten robot yaptı mı?
Fil Saati: Bir makineden çok bir medeniyet manifestosu
El Cezerî'nin izini bugün nerede sürebiliriz?
Yapay zekâ çağında El Cezerî neden yeniden konuşuluyor?
Bir turizmci olarak yıllardır dünyanın dört bir yanında sayısız saray, müze ve tarihî şehir gezdim.
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