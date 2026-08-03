Robotların Büyük Dedesi: El Cezerî'nin İzinde Mezopotamya'ya Bir Yolculuk

Tarih bazen cömerttir, bazen değildir.

Ne yazık ki El Cezerî'nin çalıştığı sarayın büyük bölümü günümüze ulaşmadı.

Ancak onu daha yakından tanımak isteyenler için bugün hâlâ ziyaret edilebilecek önemli duraklar var.

İlk durak elbette Cizre.

Şehirde El Cezerî'nin adını yaşatan parklar, anıtlar ve kültürel çalışmalar bulunuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki bilim merkezlerinde ve müzelerde de Fil Saati'nin çalışır durumdaki replikaları sergileniyor.

En dikkat çekici örneklerden biri, İstanbul'daki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde görülebilir. Burada El Cezerî'nin makinelerinin ölçekli modelleri, ziyaretçilere onun mühendislik dehasını somut biçimde gösteriyor.

Dünyanın en büyük bilim müzelerinden bazıları da eserlerinden esinlenerek hazırlanan replikalara yer veriyor.

Cizre'de, Nuh Peygamber Camii Külliyesi içinde yer alan ve geleneksel olarak El Cezerî'ye atfedilen bir kabir bulunmaktadır. Bu mekân tarihî ve kültürel açıdan önemlidir; ancak mezarın ona ait olduğu konusunda kesin arkeolojik kanıt bulunmadığını da belirtmek gerekir. Yine de bölge halkı için El Cezerî'nin hatırasını yaşatan anlamlı bir ziyaret noktasıdır.

Bence bir gün Güneydoğu Anadolu'yu gezen herkes, Göbeklitepe'yi, Mardin'i, Hasankeyf'i ya da Diyarbakır surlarını ziyaret ettiği gibi, Cizre'yi de El Cezerî'nin hikâyesi için rotasına eklemeli.

Çünkü bazen bir şehri anlamanın en güzel yolu, orada yaşamış büyük bir insanın izlerini takip etmektir.