"Elimin Altında Olmasını Seviyorum": Bennu Gerede'nin Boynundaki Kolye Meğer Titreşimli Yetişkin Oyuncağıymış!
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Bennu Gerede, son açıklamasıyla yine magazin gündeminin merkezine oturdu. Cesur açıklamalarıyla tanınan Gerede, boynunda taşıdığı kolyenin sıradan bir aksesuar olmadığını söyleyerek dikkat çekti. Ünlü isim, bu kolyenin titreşimli bir yetişkin oyuncağı olduğunu açıklarken kullandığı ifadelerle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Bennu Gerede, son dönemde yaptığı cesur açıklamalarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Gerede, bu sefer de katıldığı bir programda ilginç bir itirafta bulunarak adeta dumur etti.
Yorumlara geçmeden önce, o anları birlikte izleyelim:
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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