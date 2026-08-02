Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadının Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Estetik operasyonlar ve yüz şekillendirme işlemleri son dönemde oldukça kolaylaştı. Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün daha da artan talep sebebiyle, pek çok yeni yöntem geliştiriliyor. İnsanlar fiziksel görünümlerini beğenmediklerinde gönül rahatlığıyla istedikleri işlemi yaptırabiliyorlar. Bu durum sağlık sebebiyle estetik operasyon geçirmesi gerekenleri de oldukça rahatlatmış durumda.

Bir kadın önde olan çenesi için bir operasyon geçirdi. Kadının yaşadığı değişim beğeni toplarken pek çok kişi o değişime 'İşte estetik bunun için var' yorumunda bulundu.