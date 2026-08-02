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Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadının Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadının Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 17:05 Son Güncelleme: 02.08.2026 - 17:51

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Estetik operasyonlar ve yüz şekillendirme işlemleri son dönemde oldukça kolaylaştı. Sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün daha da artan talep sebebiyle, pek çok yeni yöntem geliştiriliyor. İnsanlar fiziksel görünümlerini beğenmediklerinde gönül rahatlığıyla istedikleri işlemi yaptırabiliyorlar. Bu durum sağlık sebebiyle estetik operasyon geçirmesi gerekenleri de oldukça rahatlatmış durumda.

Bir kadın önde olan çenesi için bir operasyon geçirdi. Kadının yaşadığı değişim beğeni toplarken pek çok kişi o değişime 'İşte estetik bunun için var' yorumunda bulundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbgGW_LNDHd/
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Peki videodaki işlem tam olarak ne?

Peki videodaki işlem tam olarak ne?

Videoda gösterilen işlem, çene yapısındaki bozuklukları ve kapanış problemlerini düzeltmek amacıyla uygulanan ortognatik cerrahi ve ortodontik tedavi kombinasyonudur. İşlem öncesinde belirgin şekilde önde olan alt çene, cerrahi müdahale ile geriye alınıp üst çene ile uyumlu hale getirilmiş, eş zamanlı yürütülen diş teli tedavisiyle de dişlerin doğru birleşimi ve estetik bir gülüş elde edilmiş. Bu problem genel olarak doğuştan geliyor ve kişinin sadece dış görünüşünü ve konforunu ciddi anlamda bozuyor. Bu sebeple sadece estetik bir operasyon olarak değerlendirilmiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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