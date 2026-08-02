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Ağzımız Sulandı: Bir İçerik Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Çeşit Çeşit Domatesleri Tadarak Puanladı

Ağzımız Sulandı: Bir İçerik Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Çeşit Çeşit Domatesleri Tadarak Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 16:26

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Topraktan sofraya uzanan o en doğal lezzetlerin yeri her zaman ayrıdır. Son dönemde doğala dönüş, bahçecilik ve evde sebze yetiştirme merakı da bir akıma dönüştü. İnsanlar market reyonlarındaki standart, kokusuz ve lezzetsiz sebzelerden sıkıldıkça ata tohumlarının sunduğu zengin aromaları yeniden keşfetmeye başladı. Rengiyle, formuyla ve kendine has tatlarıyla öne çıkan bu mirası yaşatmak ise tam anlamıyla bir tutku meselesi.

'aslikucuktas_' isimli içerik üreticisi kendi elleriyle yetiştirdiği, farklı ülkelere ait domatesleri puanladı. Video, domates sevmeyenlerin bile iştahını açtı.

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Elbette herkesin aklına tek bir soru geldi: Bu tohumları ev ortamında saksıda yetiştirmek mümkün mü?

Elbette herkesin aklına tek bir soru geldi: Bu tohumları ev ortamında saksıda yetiştirmek mümkün mü?

Videoda atalık ve farklı cins domates çeşitleri tadılıyor. Videodaki tohumları ev ortamında ve saksıda yetiştirmek mümkün, ancak domateslerin türüne göre performansları ve bakım ihtiyaçları oldukça değişir.

1. Saksı Yetiştiriciliğine Çok Uygun Olanlar (Cherry & Küçük Boylar)

Küçük meyveli veya oturak yapıdaki çeşitler saksıda son derece verimli ve zahmetsizce büyür.

  • Dancing with Smurfs, Sun Sugar Tomato, Turuncu Salkım Cherry: Cherry ve kokteyl tipi domatesler kök derinliği az olduğu için ortalama 10–15 litrelik saksılarda, evinizin bol güneş alan balkon/pencere önünde çok iyi verim verir.

  • Obereg: Videodaki açıklamasında da belirtildiği gibi oturak cins olduğu için çok fazla boylanmaz ve saksı üretimi için oldukça idealdir.

2. Saksıda Büyüyebilen Ancak Zorlayıcı Olanlar (Büyük Beefsteak Türleri)

  • Zapotec, Yellow Brandywine, Black Krim, Malachite Box, Çanak Domates: Bu iri meyveli veya sırık türler saksıda yetiştirilebilir. Ancak en az 25-30 litrelik büyük ve derin saksılara, güçlü destek çubuklarına ve düzenli beslemeye ihtiyaç duyarlar. Saksı dar kalırsa meyve sayısı ve boyutu küçülebilir.

Saksıda Başarılı Domates Yetiştirmenin İpuçları

  • Güneş Işığı: Domates bitkisi günde en az 6-8 saat doğrudan güneş almak ister. Ev içinde tamamen kapalı bir alandaysanız bol ışık alan güney cephe bir pencere önü veya tercihen balkon/teras şarttır.

  • Drenajlı Saksı ve Toprak: Altı delikli saksılar ve organik maddece zengin, süzek bir toprak kullanmalısınız.

  • Sulama Düzeni: Saksı toprağı bahçe toprağına göre daha hızlı kurur. Düzenli sulama yapmalı, ancak kökleri çürütmemek için toprağın üst kısmı kurumadan sulamamalısınız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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