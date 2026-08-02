Ağzımız Sulandı: Bir İçerik Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Çeşit Çeşit Domatesleri Tadarak Puanladı

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Topraktan sofraya uzanan o en doğal lezzetlerin yeri her zaman ayrıdır. Son dönemde doğala dönüş, bahçecilik ve evde sebze yetiştirme merakı da bir akıma dönüştü. İnsanlar market reyonlarındaki standart, kokusuz ve lezzetsiz sebzelerden sıkıldıkça ata tohumlarının sunduğu zengin aromaları yeniden keşfetmeye başladı. Rengiyle, formuyla ve kendine has tatlarıyla öne çıkan bu mirası yaşatmak ise tam anlamıyla bir tutku meselesi.
'aslikucuktas_' isimli içerik üreticisi kendi elleriyle yetiştirdiği, farklı ülkelere ait domatesleri puanladı. Video, domates sevmeyenlerin bile iştahını açtı.
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Elbette herkesin aklına tek bir soru geldi: Bu tohumları ev ortamında saksıda yetiştirmek mümkün mü?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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