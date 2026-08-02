Ağzımız Sulandı: Bir İçerik Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Çeşit Çeşit Domatesleri Tadarak Puanladı

Topraktan sofraya uzanan o en doğal lezzetlerin yeri her zaman ayrıdır. Son dönemde doğala dönüş, bahçecilik ve evde sebze yetiştirme merakı da bir akıma dönüştü. İnsanlar market reyonlarındaki standart, kokusuz ve lezzetsiz sebzelerden sıkıldıkça ata tohumlarının sunduğu zengin aromaları yeniden keşfetmeye başladı. Rengiyle, formuyla ve kendine has tatlarıyla öne çıkan bu mirası yaşatmak ise tam anlamıyla bir tutku meselesi.

'aslikucuktas_' isimli içerik üreticisi kendi elleriyle yetiştirdiği, farklı ülkelere ait domatesleri puanladı. Video, domates sevmeyenlerin bile iştahını açtı.