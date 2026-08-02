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Tüm Evin Havasını Etkiliyor: Uzmanlardan Camın Önüne Metal Kaşık Koyun Önerisi

Tüm Evin Havasını Etkiliyor: Uzmanlardan Camın Önüne Metal Kaşık Koyun Önerisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 16:41
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Evde oluşan nem ve buna bağlı olarak camlarda görülen buğulanma, özellikle mevsim geçişlerinde birçok kişinin karşılaştığı sorunlardan biri. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ilginç bir yöntem ise dikkat çekiyor. İddiaya göre pencerenin önüne yerleştirilen metal bir kaşık, camlarda oluşan yoğuşmayı azaltabiliyor. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece viral bir öneriden mi ibaret?

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Camların sürekli buğulanması, evde ağır bir hava hissi, küf kokusu ve zamanla oluşan siyah lekeler...

Camların sürekli buğulanması, evde ağır bir hava hissi, küf kokusu ve zamanla oluşan siyah lekeler...

Özellikle nemli bölgelerde yaşayanların yakından bildiği bu sorun için sosyal medyada ilginç bir öneri dolaşıyor. İddiaya göre pencerenin önüne yerleştirilen metal bir kaşık, camlarda oluşan buğuyu azaltabiliyor. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan bu yöntemde, paslanmaz çelik bir kaşık pencere çerçevesine yerleştiriliyor.

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan bu yöntemde, paslanmaz çelik bir kaşık pencere çerçevesine yerleştiriliyor.

Amaç, metalin camdan daha hızlı soğuması sayesinde havadaki su buharının önce kaşığın üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak.

Bu sayede cam yüzeyinde oluşan buğunun bir miktar azalabileceği öne sürülüyor. Uygulaması oldukça kolay olsa da etkisi konusunda beklentiyi çok yükseltmemek gerekiyor.

Bilim ne diyor?

Yoğuşma, sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzeye temas etmesiyle meydana geliyor. Metal yüzeyler ısıyı cama göre daha hızlı ilettiği için daha çabuk soğuyor. Bu da su buharının ilk olarak metal yüzeyde damlacıklara dönüşmesine neden olabiliyor.

Ancak bu durum evdeki nemi azaltmıyor. Sadece yoğuşmanın küçük bir kısmını farklı bir yüzeye yönlendirebiliyor. Yani kaşık yöntemi, yüksek nem problemini çözen bir yöntem değil; olsa olsa geçici ve sınırlı bir etki sağlayabiliyor.

Evde nemi azaltmak için neler yapılabilir?

Evde nemi azaltmak için neler yapılabilir?

Camların sürekli buğulanmasını önlemek ve yaşam alanını daha sağlıklı hale getirmek için şu öneriler uygulanabilir:

  • Evi her gün kısa sürelerle de olsa havalandırın.

  • Camlarda biriken suyu bekletmeden silin.

  • Küf oluşan bölgeleri düzenli olarak temizleyin.

  • Gerekliyse nem alıcı cihaz kullanın.

  • Çamaşırları mümkün olduğunca evin içinde kurutmamaya çalışın.

  • Yemek yaparken aspiratör veya davlumbazı çalıştırmayı ihmal etmeyin.

Kısacası, pencerenin önüne metal bir kaşık koymak camdaki buğuyu bir miktar azaltabilir. Ancak bu yöntem tek başına evdeki nem sorununu çözmez. Eğer camlarınız sürekli buğulanıyor ve küf oluşmaya başladıysa, asıl odaklanmanız gereken konu evin havalandırmasını ve nem dengesini iyileştirmek olmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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