Tüm Evin Havasını Etkiliyor: Uzmanlardan Camın Önüne Metal Kaşık Koyun Önerisi
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Evde oluşan nem ve buna bağlı olarak camlarda görülen buğulanma, özellikle mevsim geçişlerinde birçok kişinin karşılaştığı sorunlardan biri. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ilginç bir yöntem ise dikkat çekiyor. İddiaya göre pencerenin önüne yerleştirilen metal bir kaşık, camlarda oluşan yoğuşmayı azaltabiliyor. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece viral bir öneriden mi ibaret?
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Camların sürekli buğulanması, evde ağır bir hava hissi, küf kokusu ve zamanla oluşan siyah lekeler...
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Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan bu yöntemde, paslanmaz çelik bir kaşık pencere çerçevesine yerleştiriliyor.
Evde nemi azaltmak için neler yapılabilir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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