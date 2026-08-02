Tüm Evin Havasını Etkiliyor: Uzmanlardan Camın Önüne Metal Kaşık Koyun Önerisi

Amaç, metalin camdan daha hızlı soğuması sayesinde havadaki su buharının önce kaşığın üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak.

Bu sayede cam yüzeyinde oluşan buğunun bir miktar azalabileceği öne sürülüyor. Uygulaması oldukça kolay olsa da etkisi konusunda beklentiyi çok yükseltmemek gerekiyor.

Bilim ne diyor?

Yoğuşma, sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzeye temas etmesiyle meydana geliyor. Metal yüzeyler ısıyı cama göre daha hızlı ilettiği için daha çabuk soğuyor. Bu da su buharının ilk olarak metal yüzeyde damlacıklara dönüşmesine neden olabiliyor.

Ancak bu durum evdeki nemi azaltmıyor. Sadece yoğuşmanın küçük bir kısmını farklı bir yüzeye yönlendirebiliyor. Yani kaşık yöntemi, yüksek nem problemini çözen bir yöntem değil; olsa olsa geçici ve sınırlı bir etki sağlayabiliyor.