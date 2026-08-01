Hindistan'dan Gelen İstilacı Tür İstanbul'un Kabusu Oldu: Yuvaları İşgal Edip Kedi Maması Yiyor!
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İstanbul’un tarihi sokakları ve yemyeşil parkları, son yıllarda yerli kuşların yaşamını tehdit eden egzotik bir türün istilası altında bulunuyor. Ana vatanı Hindistan ve Pakistan gibi Güney Asya ülkeleri olan çiğdeci (Hint maynası), kentteki yaşam alanını her geçen gün daha da genişletiyor. Sığırcıkgiller familyasına ait, kahverengi tüyleri ve göz çevresindeki sarı hatlarıyla öne çıkan bu zeki tür, şehir hayatına hızla adapte olma yeteneğiyle çevre bilimcilerin dikkatini çekiyor.
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İstilacı Tür Kent Yaşamına Çok Hızlı Adaptasyon Sağlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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