Gözaltına Alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Tutuklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında yer alan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama talep edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar verdi.
GELİŞMELER BİRAZDAN
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın