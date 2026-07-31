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Gözaltına Alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Tutuklandı

Gözaltına Alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 22:05
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında yer alan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama talep edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar verdi. 

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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